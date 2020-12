Kate Middleton et le prince William font chambre à part, en voilà les raisons

Kate Middleton et le prince William sont l’un des couples les plus emblématiques du monde. Leur appartenance royale les rend mythiques tout simplement. Ils sont appréciés de leurs fans et surtout des citoyens et sujets de la couronne britannique. Et la moindre information allant dans le sens de leur mésentente inquiète vivement. Aussi, la rédaction de LDPeople a tenu à partager avec ses lecteurs des informations aux apparences alarmantes. Car malgré neuf années de mariage et les naissances de trois merveilleux enfants, Kate Middleton et le prince William ne partageraient plus le même lit. De l’eau dans le gaz dans le couple princier ?

Kate Middleton et le prince William risquent-ils la rupture ?

Kate Middleton et le prince William ont eu des hauts et des bas. Mais depuis quelques années déjà, les mauvaises nouvelles étaient derrière eux. Ainsi, apprendre qu’ils ne dorment pas côte à côte à de quoi secouer l’opinion publique. Doit-on se préparer au pire ? le duc et la duchesse de Cambridge sont-ils dans une mauvaise passe ? Autant de questions qu’il est impossible de ne pas se poser en apprenant ce détail de leur vie maritale. LDPeople fait le point pour vous donner tous les éléments à ce sujet. Car comme nos lecteurs, nous avons à cœur de s’assurer que le couple princier se porte au mieux.

Rapidement, à la suite de la libération de cette information dans les médias, Kate Middleton et le prince William sont l’objet de tous les regards. En effet, le couple est si populaire qu’il est pour beaucoup douloureux d’imaginer leur rupture. Néanmoins, étudions le contexte de ce phénomène. Comment sait-on que Kate Middleton et le prince William ne dorment pas ensemble ? Tout commence lorsque le couple princier reprend sa tournée officielle à travers le royaume. Embarqués dans le Train Royal, les parents de George, Charlotte et Louis, ont pour mission de se rendre dans plusieurs villes et de rencontrer la population britannique.

Le voyage du couple princier est en cause

Ce voyage reprend enfin et tout le monde sen réjouit. Car il semblerait que les difficultés liées à la crise sanitaire soient enfin résolues, du moins sur ce sujet. À bord du Train Royal pendant trois jours consécutifs, le couple princier doit donc dormir sur place. Et c’est là que la situation se corse, aucun des espaces de nuit n’offre des couchettes à deux places. Ainsi, tout s’explique et les craintes disparaissent. Certes Kate Middleton et le prince William ne dorment pas ensemble. Mais il y a donc une raison pratique et technique à cela.

C’est le magazine Vanity Fair qui lève enfin le voile sur cet élément. Ainsi, les rumeurs prennent fin aussi vite qu’elles sont apparues. LDPeople se réjouit d’avoir pu mettre la main sur cette information qui change littéralement la donne. Kate Middleton et le prince William pourront donc de nouveau dormir ensemble à la fin de leur voyage. Une très bonne nouvelle pour les fans du couple qui commençaient à faire pâle figure.