Kate Middleton et William : cette soirée coquine dans laquelle ils se sont remis ensemble, ça vaut le détour

Kate Middleton et le Prince William n’ont pas tout de suite officialisé leur relation aux yeux du monde. Ils se sont fréquentés puis se sont séparés et se sont enfin remis ensemble officiellement. Et leur courte séparation s’est terminée au cours d’une soirée déguisée ! Chez LDPeople, on adore cette histoire ! On est donc heureux de pouvoir vous la raconter. Car Kate Middleton et le Prince William ne portaient pas n’importe quels costumes. Ils portaient des costumes très HOT ! L’une en infirmière et l’autre en policier, imaginons ensemble les retrouvailles hautes en couleurs du couple.

Kate Middleton et le Prince William ont eu le bonheur de faire leurs études ensemble, ils partagent des souvenirs impérissables

Kate Middleton et le Prince William sont aujourd’hui mariés et sont des parents. Trois beaux enfants viennent souder ce couple populaire à travers le monde entier. Mais malgré le haut rang auquel ils appartiennent, ils ont été de jeunes étudiants qui aimaient faire la fête. De quoi créer des souvenirs mémorables et amuser les fans du couple. C’est donc cette anecdote que nous apprécions particulièrement à la rédaction de LDPeople. L’histoire de la soirée durant laquelle Kate Middleton et le Prince William se sont remis ensemble. Car ils étaient déguisés en infirmière et en policier. Une histoire pareille ne s’invente pas et pourtant elle semble irréelle.

À l’époque de la séparation des amoureux, le Prince William met fin à quatre ans de relation car il est pressé par les médias à faire sa demande en mariage. Or, il n’a que 24 ans et ne se sent pas prêt à un tel engagement. Néanmoins, quatre ans de couple ne se volatilisent pas si facilement. Aussi, Kate Middleton a fait en sorte de faire prendre conscience au Prince William tout ce qu’il perdait. Solide, forte et incroyablement belle, elle rayonne malgré la séparation. Le fils du Prince Charles et de Lady Diana se rend alors compte de son erreur. Préférer sortir dans les bars et danser alors qu’il pourrait le faire avec Kate à son bras ne trouve plus de logique. Pour nous, rédacteurs chez LDPeople, c’est là le passage la plus romantique de l’histoire. Car nous soupçonnons le Prince William d’avoir pensé à l’histoire sentimentale de son père. Le Prince Charles avait en effet regretté de ne pas épouser Camilla Shand, son premier amour.

Une histoire d’amour contrariée qui ne pouvait pas se finir ainsi

Heureusement, d’autres y ont pensé. Et un des amis en commun de Kate Middleton et du Prince William fait en sorte de les inviter à la même soirée. En effet, les amoureux faisaient leurs études à l’université de St Andrew tous les deux. Cet ami, Sam Waley-Cohen, discute des heures avec William et lui fait réaliser beaucoup de choses. Notamment, l’ampleur de son erreur d’avoir rompu avec Kate Middleton. Dans les jours qui suivent, en juin 2007, c’est à la caserne du régiment du Prince que se tient une fête. Le thème était clair, il fallait venir déguisé à avec son costume le moins élégant et le plus vulgaire. Ainsi, Kate Middleton arrive en infirmière aux bas résilles et le Prince William en policier. Et ce soir -là, la magie opère pour que les tourtereaux se retrouvent et ne se quittent plus.