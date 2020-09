Kate Middleton et William: un mort a été retrouvé à coté de chez eux !

Kate Middleton et le Prince William font les gros titres avec ce drame. Un corps sans vie est retrouvé dans le lac du palais de Kensington. Ce palais est la résidence officielle de Kate Middleton et du Prince William depuis 2013. Et c’est le 29 août dernier qu’est faite la macabre découverte. Il s’agit du corps d’une femme qui reste encore inconnue à l’heure actuelle. Mais tout portait à croire qu’il s’agissait d’une célèbre peintre britannique, Endellion Lycett Green. Portée disparue, elle a depuis été retrouvée et beaucoup s’inquiète donc à propos de la réelle identité du corps inanimé. En revanche, Kate Middleton et le Pince William ne se sont pas exprimés sur le sujet.

Kate Middleton et le Prince William sont certainement choqués par cette macabre histoire

Kate Middleton et le Prince William vivent, avec leurs trois enfants, dans des appartements du palais de Kensington. Mais le 29 août, il n’était pas présents. En effet, ils devaient se rendre en Écosse pour rendre visite à la Reine d’Angleterre. Quel aurait été leur choc d’apprendre la découverte d’un corps sans vie dans les jardins publiques qui se trouvent juste devant leur résidence. Heureusement pour eux, et pour leurs enfants, ils n’ont pas assisté à cette scène sortie d’un polar.

La police mène toujours son enquête afin d’identifier le corps de la défunte. Mais au moment de la découverte, les soupçons étaient portés sur Endellion Lycett Green. En effet, l’artiste n’avait pas donné de signes de vie pendant une semaine entière. Aussi, sa famille a rapidement été informée de la découverte. Mais cette dernière venait de revenir et se porte bien. Sa famille remercie donc les autorités de leur diligence et regrette que les fans de la peintre se soient faits un sang d’encre. Aussi, Kate Middleton et le Prince William n’ont pas plus d’informations que ce que la police laisse savoir à la presse en la matière.

L’identité du corps sans vie retrouvé dans le lac reste inconnue

Alors que la petite fille de Sir John Betjeman est en vie, impossible de savoir qui reposait donc dans le lac. Mais la police n’envisage pas la piste d’un homicide dans l’état actuel de l’enquête. Le décès de la personne retrouvée devant la résidence de Kate Middleton et du Prince William ne présente pas de caractéristiques suspectes. Mais l’enquête suit son cours et les forces de l’ordre font leur possible pour avoir le fin mot de l’histoire.

Kate Middleton doit effectivement s’inquiéter de la découverte d’un corps sans vie si près de chez elle. Mais malheureusement, ce genre de drame arrive plus souvent que l’on ne le pense. La médiatisation autour de cette découverte tient certainement au fait que le corps ait été retrouvé près du palais de Kensington. Et cela permet aux médias de s’intéresser à la famille royale. En effet, les sujets autour de la famille royale britannique intéresse le monde entier. Kate Middleton et le Prince William savent pertinemment que leurs noms seront cités à la moindre occasion. Ainsi, cela explique notamment le fait qu’ils ne se soit pas exprimés sur le sujet.

Kate Middleton, son mari et leurs enfants ne seront pas mêlés à l’enquête en cours

Londres est une grande ville. Capitale de l’Angleterre, elle connaît effectivement des drames de ce genre plus souvent que d’autres bourgades alentours. Kate Middleton et le Prince William utilisent les appartements du palais de Kensington depuis 2013. Et c’est la Reine en personne qui détermine ce genre de choses. En effet, ce palais fait partie du patrimoine de la couronne depuis fort longtemps. Principalement utilisé par des monarques anglais jusqu’au 17ème siècle, ce sont plusieurs membres de la famille royale qui y résident aujourd’hui. Même Diana, la princesse de Galle et la mère des princes William et Harry s’y st établie jusqu’en 1997.

Le palais de Kensington est un endroit magnifique

Kate Middleton voit donc ses enfants, les princes et princesse Georges, Charlotte et Louis grandir. Au mme endroit où grandissait leur père avant eux. En 2018, le palais de Kensington devient également la résidence officielle de Meghan Markle et du Prince Harry après leur mariage. Le palais est partiellement ouvert aux visites du public et les jardins immenses qui se trouvent juste devant sont également accessibles à tous. Ainsi, malgré la présence de membres éminents de la famille royale, la sécurité et la surveillance des abords du palais sont trop larges pour être couverts de façon militaire. Kate Middleton et sa famille, ainsi que les autres membres de la famille royale résidants au palais, sont protégés à toute heure. Mais qui sait ce qu’il se passe dans les parcs autour du palais de Kensington ?

Kate Middleton ou le Prince William ne risquent pas de s’exprimer publiquement sur cette affaire. Du moins, pas avant que l’enquête n’ait porté ses fruits. En effet, il ne faudrait pas entraver le travail des forces de l’ordre.