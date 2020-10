Kate Middleton larguée par téléphone par le Prince William : Les révélations de Robert Lacey

Le nouveau livre du biographe de la famille royale Robert Lacey, Battle of Brothers, affirme que Kate Middleton et le Prince William se sont séparés au cours d’un appel téléphonique d’une heure.

Une rupture par téléphone

Le 29 avril 2011, sur le balcon du palais de Buckingham, Kate Middleton et le prince William se sont présentés en couple au monde entier. Unis, souriants et radieux après la cérémonie au cours de laquelle ils se sont dit «oui» à l’abbaye de Westminster, le couple a pourtant du surmonter plusieurs épreuves avant de vivre une belle vie. En effet, dans son ouvrage intitulé Battle of Brothers , à paraître le 15 octobre 2020 et cité par le tabloïd britannique The Mirror , le biographe royal Robert Lacey évoque notamment la rupture des tourtereaux , quatre ans, presque jour pour jour, avant de se marier.

Au moment des faits, le 11 avril 2007, la duchesse de Cambridge travaillait toujours pour la marque d’accessoires londonienne Jigsaw. Amoureuse depuis des années du beau prince William, ce dernier va soudainement mettre un terme à leur histoire… par un simple coup de téléphone à son bureau en pleine réunion : “Kate s’est excusée d’une réunion à Jigsaw, le magasin de mode avec lequel elle venait de commencer à travailler, pour prendre un appel de William dans une pièce à l’abri des regards des autres acheteurs. Elle a fermé la porte pendant plus d’une heure. Quand elle est sortie, elle était célibataire” explique Robert Lacey.

William conseillé par son père ?

“Je ne peux pas… Cela ne fonctionnera tout simplement pas. Ce n’est pas juste pour vous“, aurait déclaré William au téléphone. En effet, après avoir eu une longue conversation avec son père, le prince s’est rendu compte qu’il était encore trop jeune et sûrement pas encore prêt à s’engager dans une relation sérieuse. D’ailleurs, il avait déclaré à la presse : “Regardez, je n’ai que 22 ans, pour l’amour de Dieu ! Je ne veux pas me marier avant d’avoir au moins 28 ans ou peut-être 30 ans”. Plusieurs sources disent même que Charles a conseillé à William de ne pas faire la même erreur qu’il a fait en épousant Diana alors qu’il n’était pas certain de ses sentiments.

Heureusement pour Kate Middleton, il ne lui a pas fallu longtemps pour se rendre compte qu’il ne pouvait pas passer sa vie sans elle. Toujours selon les même sources, il se dit que les deux ex se parlaient encore de temps en temps pendant qu’ils étaient séparés. On peut le dire, le prince William n’a probablement jamais bien géré leur séparation. Ainsi, après 10 semaines de séparation (en juillet 2007), il l’avait reconquise. Finalement, le couple s’est fiancé en octobre 2010 et ils se sont mariés en avril 2011. Leur premier fils, Prince George, a maintenant sept ans et est né en juillet 2013. La princesse Charlotte, cinq ans, est arrivée en mai 2015, et le plus jeune enfant de Cambridge, le prince Louis, maintenant âgé de deux ans, est né en avril 2018.