Kate Middleton méconnaissable, sa nouvelle métamorphose est sublime!

Depuis son mariage avec William, Kate Middleton reste l’objet de toutes les attentions de la presse britannique. Lors de chacune de ses apparitions, son style est analysé dans les moindres détails. Cependant, son style évolue au fil des années. D’ailleurs, la duchesse de Cambridge paraît, ces derniers temps, avoir choisi de changer ses habitudes. En effet, Kate Middleton adopte un maquillage tout à fait différent. Selon plusieurs observateurs, elle est rayonnante!



Kate Middleton : son apparence extérieure passée à la loupe



La nouvelle coqueluche du peuple britannique



Dans la famille royale d’Angleterre, les belles-filles n’ont pas toutes le même statut ! Du côté de Harry, sa femme Meghan Markle revient souvent à la une de l’actualité depuis son exil américain. Si le couple semble très heureux, leur départ a choqué la Grande-Bretagne. Dès lors, les critiques sont très nombreuses. Pire, certains reprochent même à l’actrice américaine d’être à l’origine de cette fuite vers les USA. Concernant Kate Middleton, la situation est bien différente. Au fil des années, la jeune femme a réussi à se fondre dans le moule souhaité par l’establishment.



De toute évidence, Kate Middleton ne commet aucune faute de goût. Pressentie pour être la prochaine reine d’Angleterre, sa future fonction lui impose d’apparaître toujours parfaite. Dès lors, chacune de ses déclarations est étudiée avec le plus grand soin par l’entourage royal. Mais son look reste également au cœur de toutes les attentions. Aussi bien sa coiffure, son maquillage que le choix de ses vêtements sont des sujets auxquels les tabloïds sont très attentifs. En effet, chacun de ces styles est décortiqué et analysé dans les moindres détails.



Une princesse dans l’air du temps



Pour Kate Middleton, le temps du changement semble venu. Depuis quelques mois, la duchesse de Cambridge s’autorise des sorties officielles dans des looks plus décontractés. Aujourd’hui, l’épouse de William n’hésite plus à opter pour des tee shirts et des baskets ou encore des robes moins strictes. Concernant son maquillage, la tendance paraît être également à la fraîcheur. D’ailleurs, cette dernière modification de son apparence n’échappe pas à la presse britannique. Pour preuve, le Daily Mail s’intéresse même au choix de la jeune femme. Suite à une dernière vidéo publiée récemment, les journalistes ont analysé son nouveau style.



En outre, la duchesse est bien épaulée sur ce sujet. Puisque Kate Middleton peut aussi compter sur l’aide de sa maquilleuse personnelle pour la conseiller et lui suggérer de nouvelles tendances. En effet, la duchesse passe régulièrement par les mains expertes d’Olivia Todd, en charge de sa beauté. Et de toute évidence, la professionnelle en maquillage opte pour la fraîcheur et la légèreté. Récemment, Olivia Todd choisit un blush pêche et une couleur plus claire pour les sourcils de la duchesse. Selon les journalistes du Daily Mail, ces changements lui vont à ravir. ” Son maquillage est actuellement beaucoup plus moderne, éclatant et frais (…) “. Toujours selon le quotidien britannique, ce nouveau make-up paraît ” très différent de son teint très mat et plus rose dans le passé “. Malgré le confinement, Kate Middleton continue donc de prendre soin d’elle. Aussi, elle paraît une fois de plus faire l’unanimité.

