Kate Middleton récidive: Ce détail vestimentaire qui crée grosse polémique !

Kate Middleton a beau être dans une famille princière, elle n’a pas la science infuse en matière d’éducation pour autant. C’est en tout cas ce qu’elle explique dans une récente vidéo sur Instagram où elle fait appel à des experts en crise de nerfs. La rédaction de LD People vous en dit plus.

Kate Middleton publie les résultats d’une très grande enquête

Il y a quelques heures, Kate Middleton a publié les résultats d’une enquête sur les “cinq grandes questions sur les enfants de moins de cinq ans“. Le sondage, qui a interrogé pas mois de 500 000 personnes, a notamment été conçu par la Fondation Royale sous l’impulsion de la femme du prince William. Dans celle-ci, plusieurs points ont été abordés et notamment le fait que les parents doivent aussi s’épanouir en tant que couple et pas seulement en tant que parents. Souvent, leur propre bien-être permet de garantir ceux de leurs enfants.

Le but de ce sondage est simple, il s’agit de souligner l’importance du bon développement des enfants entre leur naissance et leur cinquième année pour pouvoir garantir leur épanouissement en tant qu’adultes. Il faut dire que c’est justement dans les cinq premières années, que le cerveau se développe le plus : “J’ai été étonnée d’apprendre que 90% de notre cerveau adulte se développe à l’âge de cinq ans, donc il y a une énorme responsabilité des parents et de ceux qui s’occupent de ces enfants dans les cinq premières années” explique notamment Kate Middleton.

Le fashion faux pas de Kate Middleton

Après la publication des résultats de l’enquête, la duchesse de Cambridge a répondu à une séance de questions-réponses consacrées à la petite enfance. Et justement, Kate Middleton a du parler de ses enfants lors d’une des questions : “Comment gérez-vous les crises de colère dans votre ménage ?”. Elle déclare alors : “Oui, c’est difficile”, avant d’éclater de rire et de dire “j’aimerais aussi poser cette question aux experts moi-même”. Comme vous le comprenez donc, Charlotte, Louis et George ne sont pas toujours les petits anges qu’on croit.

Mais il y a un détail qui a choqué de nombreuses personnes sur les vidéos : une blouse lavallière en crêpe de Chine de soie de couleur mauve signée Gucci. En effet, comme vous pouvez le voir, Kate Middleton préfère porter les boutons sur le devant alors les boutons des manches devraient également se trouver à l'arrière des poignets. Un fashion faux pas qui n'est pas le premier pour la jeune femme.