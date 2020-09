Kate Middleton : super soutenue par Élisabeth II, ce geste super fort envers la duchesse

Kate Middleton a lancé un concours de photographie qui a connu un véritable succès en Grande-Bretagne. La Reine Elizabeth II en personne a tenu à remercier et soutenir la duchesse de Cambridge pour son projet.

Kate Middleton aura investi toute son énergie dans ce projet. Il faut dire que la photographie est l’une des grandes passions de l’épouse du prince William. Elle s’était déjà faite remarquée pour ses talents de photographes. La jeune femme avait pris de magnifiques clichés de la famille royale. Aujourd’hui, elle dirige le National Portrait Gallery. C’est à ce titre que Kate Middleton a lancé un concours photos très original.

Un portrait gigantesque du Royaume-Uni

A circonstances exceptionnelles, concours photos exceptionnel. En mai dernier, Kate Middleton a trouvé une thématique de portrait qui a remporté l’adhésion de nombreux Anglais. Son concours d’intitule Hold Still. Le principe ? Tous les photographes en herbe de sa majesté sont invités à réaliser des portraits du royaume pendant le confinement. Sans limite d’âge, tout le monde pouvait donc y participer pendant 6 semaines, entre mai et juin 2020. Mais attention, on ne pouvait pas prendre n’importe quoi en photo ! La duchesse a ainsi délimité 3 thèmes à respecter : les participants pouvait d’une part prendre en portrait des secouristes et autres héros du confinement. D’autre part, ils pouvait documenter leur nouvelle normalité. Enfin, ils pouvaient encore choisir d’illustrer des actes de gentille.

Un succès incroyable qui surprend la duchesse

La duchesse a très certainement été très étonnée par le taux de participation à son concours. Car elle a pu comptabilisé en tout et pour tout plus de 31 000 propositions. Il n’a donc pas été simple de choisir les finalistes. En effet, seules cents photographies ont été sélectionnées à la fin du processus. Kate Middleton s’est en tous cas félicité de ce succès.

Un concours qui resserre les liens entre les citoyens

Les Britanniques ont donc planché pendant plus d’un mois pour savoir comment mettre en valeur leur pays. Un acte citoyen qui, la Reine l’espère peut-être, aura pour mérite de retisser du lien entre les photographes et les personnes qu’ils ont prises en photo.

Une Reine émue et inspirée

La Reine a donc voulu féliciter Kate Middleton pour cette initiative. Ce lundi 14 septembre, elle a publié un communiqué officiel dans lequel elle l’encourage. La monarque a rappelé son “grand plaisir” d’avoir découvert les différents photos du concours. “La duchesse de Cambridge et moi-même avons été inspirées de voir comment les photographies ont capté la résilience du peuple britannique en ces temps si compliqués, que ce soit en célébrant les travailleurs en première ligne, en reconnaissant l’esprit de communauté ou en montrant les efforts de chacun pour soutenir ceux dans le besoin”, a déclaré Elizabeth II.

The Queen has sent a message congratulating everyone who entered Kate’s photography competition Hold Still to capture lockdown life. The Duchess showed HMQ a selection of images when she visited Balmoral last month with her family. Final 100 here: https://t.co/hFv5H3F398 pic.twitter.com/Gzx1xsuJZl — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) September 14, 2020

Elizabeth II, “fan” de Kate Middleton

Cet engouement envers sa belle-petite-fille n’est pas étonnant. L’experte Selon Katie Nicholl qui connaît sur le bout des doigts les us et coutumes de la famille royale, explique même que la reine est une « fan » de la duchesse : “Kate est imperturbable. Son mantra ressemble beaucoup à celui de la reine : garder son calme et continuer son approche dans la vie, et elle a l’avantage supplémentaire de faire paraître la famille royale presque normale et en contact”, déclare l’experte dans les colonnes du Daily Express. Un duo touchant. On ne peut pas en dire autant de l’autre belle-petite-fille d’Elizabeth II, l’Americaine Markle.