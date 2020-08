Kate Middleton “violemment insultée” sur la toile, cet appel de Meghan et Harry qui ne passe pas du tout !

Kate Middleton se retrouve mêlée à une polémique. En effet, les tabloïds anglais ne laissent aucune information de côté lorsqu’il s’agit de la famille royale. Kate Middleton est l’épouse, et la mère des trois enfants, du Prince William. Et ce sont Meghan Markle et le Prince Harry qui vont la mettre dans l’embarras malgré eux. Souhaitant remercier l’initiative de collecte de dons d’une internaute, ils n’apprennent que trop tard que cette dernière n’est pas une grande fan de Kate Middleton. Elle l’aurait attaqué sur Twitter à plusieurs reprises.

Kate Middleton bafouée par Meghan et Harry ?

Kate Middleton s’intègre parfaitement à al famille royale. Contrairement à Meghan, elle se plie au protocole et souhaite éviter les polémiques. Non pas que Meghan Markle aime faire parler d’elle, elle fait davantage figure de résistance quant à la monarchie. En effet, le Prince Harry et elle renoncent à vivre au crochet de l’Angleterre et déménagent aux États-Unis. Une histoire qui n’en finit pas de faire couler de l’encre. Mais Kate Middleton va se retrouver mise en lumière d’une manière inattendue, à cause de Meghan et Harry qui pensait bien faire.

Il semblerait qu’une dispute inévitable se fasse jour entre Harry et William depuis cette mésaventure. En effet, Meghan et Harry ont quitté la famille royale mais ils restent des personnes généreuses et attentives au bien de la population. Ils sont donc présents lorsqu’il s’agir de défendre des causes nobles et de récolter des fonds pour ces dernières. Ainsi, ils tenaient à remercier directement une personne qui parvenait à récolter pas moins de 50 000 euros. Car ils avaient appeler le public à faire des dons pour différentes œuvres caritatives, à l’occasion de l’anniversaire d’Archie, le fils de Meghan et de Harry. Cette personne se prénomme Dani Trin. Et il n’a pas fallut longtemps aux internautes et aux journalistes pour retrouver sa trace sur les réseaux sociaux.

Une internaute attaque l’épouse du Prince William mais se voit remercier par Meghan et Harry

S’en suit alors une polémique qui va conduire à une dispute entre les Princes d’Angleterre. Car Dani Trin possède un compte Instagram sur lequel des insultes sont adressées à William et surtout, à Kate Middleton. Meghan et Harry n’avaient évidemment pas idée que Dani Trin puisse être à l’origine de tels messages. Elle se défend d’ailleurs aujourd’hui en indiquant qu’elle n’est pas l’auteur de ces messages et que plusieurs personnes avaient accès à ce compte Twitter. Mais le mal est fait, Meghan et Harry ont remercié en personne, au téléphone, une personne qui a permis une collecte de dons importante mais qui est aussi l’auteur présumé de messages attaquant Kate Middleton et son époux.

La polémique se tasse et Kate Middleton garde la tête haute

Le compte de Dani Trin est aujourd’hui passé en privé et les tweets du compte sont protégés. Impossible pour les personnes non abonnées de découvrir les messages qui ont mis le feu aux poudres. Ce qui est est certain, c’est que Kate Middleton n’était pas la seule à être embarrassée par cette situation. En effet, Meghan et Harry on regretté de la mêler à cette affaire. D’autant que cela aurait pu gâcher la fête du premier anniversaire de leur fils, Archie.

Mais tout semble être rentré dans l’ordre aujourd’hui. Car Kate Middleton était heureuse de souhaiter un bon anniversaire à son neveu et ne parle pas davantage de cette affaire. En effet, autant ne pas alimenter les querelles et les rumeurs. La famille royale n’a pas de temps à perdre dans de pareilles considérations.

Voir cette publication sur Instagram Wishing Archie a very happy first birthday today! 🎈 Une publication partagée par Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) le 6 Mai 2020 à 12 :57 PDT

Kate Middleton parvient donc rapidement à se défaire des rumeurs et des propos déplacés qui lui collaient à la peau. Et c’est un atout car les rumeurs sont vives et nombreuses lorsqu’il s’agit de la famille royale. En effet, les descendants de la reine d’Angleterre sont les sujets favoris des médias. Dans le monde entier, et principalement en Grande Bretagne, les sujets qui se vendent le plus tournent autour de la famille royale. La moindre rumeur est analysée dans les détails et un tout petit élément peut prendre des proportions folles à toute vitesse. Heureusement, Kate Middleton et son époux parviennent aujourd’hui à réagir comme il se doit à n’importe quelle polémique. Ils savent en effet prendre de la distance et rester à leurs places. Ils ne se rabaissent pas à laver leur linge sale en public. Ainsi, même la situe en William et Harry n’est qu’une supposition légitime.

L’épouse du Prince William reste digne et ses nombreuses qualités se retrouveront chez ses enfants

Kate Middleton fait en sorte de faire rayonner son pays à travers des actions menées en collaboration avec la famille royale. Elle est altruiste, généreuse, souriante, patiente et représente toutes les qualités possibles que l’on pourrait attendre d’une reine. Son époux est lui aussi très impliqué dans son rôle. Leurs trois enfants, Georges, Charlotte et Louis, apprennent certainement déjà le protocole pour ses comporter selon leurs rangs en société. En effet, pour la majorité des anglais, William sera un roi idéal lorsque la reine d’Angleterre laissera sa place. Et à sa suite, ses enfants se doivent d’être prêts à prendre le relais tôt ou tard.

La vie de Kate Middleton peut ressembler à un conte de fée. Mais la réalité de la vie des membres de la famille royale est effectivement beaucoup plus complexe.