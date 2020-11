Katrina Patchett (Danse avec les stars) annonce son divorce! C’est fini avec Valentin!

Pour certains fans de la danseuse, ce n’est pas une surprise. Par contre pour les moins informés, la déclaration de Katrina Patchett les a véritablement surpris. En effet, la vedette de Danse avec les stars a annoncé son divorce dans une publication sur Instagram. Ce jeudi 12 novembre, la jeune femme révèle être séparée de Valentin d’Hoore, l’ancien candidat de Koh–Lanta.

Katrina Patchett, l’Australienne, met fin à sa relation avec le beau mannequin

Les deux stars du petit écran reprennent leur liberté

La rumeur court depuis plusieurs mois. Néanmoins, jusqu’à ce jour Katrina Patchett n’avait fait aucune déclaration officielle. Pourtant, sa communauté se doutait bien de quelque chose. Car depuis 2019, la danseuse ne s’était plus affichée avec son époux. Finalement, la confirmation de leur rupture est arrivée. Pour la jolie blonde, il est temps de se montrer tout à fait transparente avec ses fans. Alors Katrina a pris la décision, de s’adresser à eux.

Après plus de 8 ans d’idylle, les deux célébrités mettent un terme à une romance qui a passionné les foules. Leur bonheur, Katrina Patchett et Valentin d’Hoore n’hésitaient pas à l’afficher au grand jour. D’ailleurs, la danseuse professionnelle semblait totalement éprise de l’homme de son cœur. Déjà en 2018, elle fait des déclarations dans lesquelles elle encense celui qui partage sa vie. Elle affirme être consciente ” de faire des jalouses “ . Cette année-là, dans le magazine Public, elle s’imagine passer toute son existence avec Valentin. ” Si ça dure, avec les vies qu’on a, c’est qu’on est bien parti “.

Des vies à 100 à l’heure

Pourtant, le temps a fait son œuvre. Et au fil des mois, l’amour s’en est allé. À l’époque de ses déclarations, Katrina Patchett avait déjà conscience de certaines difficultés. ” On n’a pas des métiers faciles, dans le sens où il y a des moments où on ne se voit pas beaucoup. Mais on se dit qu’on a toute la vie pour être ensemble “. Malheureusement, ses prédictions ne se sont pas exaucées. Et la vie en a décidé autrement. Alors la jolie blonde doit se rendre à l’évidence. Désormais, cette histoire d’amour fait partie du passé. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme a décidé de dire toute la vérité. Car apparemment, la question lui était souvent posée. Est-elle encore en couple avec Valentin d’Hoore ?

” C’est après beaucoup de réflexion que j’ai enfin décidé de vous annoncer la triste nouvelle, car depuis des mois vous êtes nombreux à me poser la question “. C’est par ces mots que la danseuse a commencé sa déclaration. ” Après plus de 8 ans d’amour et un mariage Valentin et moi avons décidé de se séparer. J’ai énormément de respect pour notre histoire ainsi que pour Valentin, mais malheureusement la vie ne se passe pas toujours comme prévue “. Voilà, c’est enfin dit. De toute évidence, Katrina Patchett a longtemps hésité avant de prendre cette décision. Pourtant, elle a choisi de tout raconter aujourd’hui. Peut-être s’agit-il pour elle, d’enfin tourner la page ? En tout cas, pour l’instant, elle a besoin de souffler. C’est pourquoi elle est actuellement aux côtés de ses proches. ” Je suis partie retrouver ma famille en Australie, mais je vais vite revenir en France “. Après ce retour aux sources, la jeune femme devrait donc bientôt retrouver l’hexagone. Du moins, elle semble l’espérer.