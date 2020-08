Katrina Patchett et Valentin d’Hoore: c’est la fin entre eux, séparés? La toile s’interroge !

Adeptes des réseaux sociaux, avec respectivement 308 000 et 43 600 followers sur leurs comptes instagram, Katrina Patchett et Valentin d’Hoore ont récemment étonnés leurs communautés de fan. Depuis quelques temps, quelques signes semblent montrer qu’ils ne sont plus ensemble. Sont-ils séparés ?

Pour certains internautes, cela ne fait aucun doute : il y a rupture dans l’air. Et si les commentaires emplis de doute se sont diffusés comme une traînée de poudre, c’est pour une bonne raison. Ils connaissent la célèbre danseuse de Danse avec les stars Katrina Patchett et ils savent qu’elle diffuse à coeur joie des informations sur sa relation intime avec le mannequin de l’agence Elite Valentin d’Hoore. C’est ainsi que l’Australienne annonçait officiellement en juin 2017 la grande nouvelle : la belle blonde partageait avec ses fans son bonheur immense de se marier avec Valentin d’Hoore. A l’époque, le beau brun partageait sa vie depuis déjà un certain temps, pour ne pas dire plusieurs années.

C’est grâce au jeu de survie Koh Lanta, diffusé sur TF1 et présenté par Denis Brogniart, que le public l’avait découvert. Quant au mariage, Katrina Patchett n’eut pas à attendre longtemps le grand jour : c’est quelques mois à peine après son annonce officielle qu’elle se faisait passer la bague au doigt, le 1er septembre 2017. Pourtant, trois ans après, il semble que cette relation amoureuse ait pris un coup dans l’aile. Et les internautes ont bien remarqué un détail qui ne trompe pas. Il est vrai que l’ancienne partenaire de Moundir dans la dernière saison de Danse avec les Stars semble cependant avoir déserté les réseaux sociaux.

Elle ne diffusait pas souvent des photos d’elle aux côtés de son mari et lui non plus. Mais ce qui leur a mis la puce à l’oreille, c’est leurs alliances qui ont totalement disparues de leurs mains. Alors, certains fans s’en sont donné à coeur joie et ont commenté les photos en question : « Plus d’alliance ? », demande un abonné, auquel un autre répond « Ça fait des mois … ».

Katrina Patchett en couple avec Jordan Mouillerac, ancien danseur de DALS ?

Dans une récente story sur Instagram, en date du 21 août, la danseuse montre fièrement sa nouvelle manicure : aucune trace de la moindre bague. Pareil pour une autre publication qui date du 11 août : on peut voir Katrina Patchett tenir une bouteille dans sa main gauche. Et pas d’alliance non plus. Les rumeurs sont donc allées bon train. Une fan y est même allée de sa propre interprétation : “Je suis la seule à penser qu’il se passe un truc avec Jordan ?”, demande-t-elle en faisant référence à Jordan Mouillerac, ancien danseur de DALS. Les commentaires se sont multipliés : “Je me demande où est son mari … jamais on ne voit une photo d’eux ensemble”, “Ils formaient un si beau couple”, “Malheureusement, ils ont divorcé”, pouvait-on lire encore. Quand le couple aurait-il divorcé ? En faisant un rapide tour sur l’historique de leurs comptes instagram, on s’aperçoit que leur dernière photo ensemble date du mois d’avril 2019 !

