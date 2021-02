Katrina Patchett évoque le décès de son papa, un message très émouvant..

Katrina Patchett fête un bien triste anniversaire. Si ce jour est dédié à un être cher à son cœur, il est également celui du souvenir d’une absence terrible. En effet, la célèbre danseuse de TF1 publie un très émouvant message à son papa aujourd’hui disparu. D’habitude, véritable incarnation du sourire et de la joie, la belle jeune femme a quelque peu perdu son sourire ce mercredi 10 février. LD People revient sur cette publication emplie de nostalgie.



Katrina Patchett : Danse avec les stars en deuil



Une inconsolable absence



À quelques jours de la Saint-Valentin, la belle blonde fait une véritable déclaration d’amour sur les réseaux sociaux. Toute son attention se porte aujourd’hui sur son papa disparu qui en ce jour si particulier aurait dû fêter son 70e anniversaire. Malheureusement, la vie en aura décidé autrement. Car le père de la célèbre danseuse l’a malheureusement quitté, il y a près de 5 ans. Malgré les années, Katrina Patchett semble toujours aussi triste d’avoir perdu son véritable repère. En effet, son père et elle partageaient beaucoup de choses dans la vie. Notamment cet amour de la danse et surtout de la vie.



Depuis ce décès, la star est inconsolable. Dès lors, Katrina Patchett partage le souvenir de cette figure paternelle si chère à son cœur. Elle publie ainsi une photo accompagnée d’une légende très explicite : » Tellement de talent. Il est parti trop tôt. Mon père. Mon inspiration « . Mais comme souvent, en pareilles circonstances, c’est dans le chagrin que l’on reconnaît ses amis. Visiblement, Katrina Patchett en compte beaucoup. LD People vous explique comment et par qui l’Australienne a été soutenue.



Une pluie de réconfort !



Dès la publication de ce message sur Instagram, les 300 000 abonnés de Katrina Patchett semblaient enclin à lui apporter leur soutien. Stars et anonymes s’unissent donc face à cet émouvant message, rédigé en anglais. Quelques-uns de ses collègues rencontrés dans Danse avec les stars font aussi preuve d’une belle générosité en venant épauler leur amie. Parmi ceux-ci, Rayane Bensetti se manifeste directement. D’ailleurs, le jeune homme connaît parfaitement cette souffrance. Puisque lui aussi a dû passer par le même genre de chagrin. D’autres, tels que Maxime Dereymez ou encore Jordan Mouillerac, ses collègues de Danse avec les stars, lui ont également témoigné toute leur sympathie dans ce moment rempli d’émotions.



Malgré la tristesse et le chagrin, Katrina Patchett est donc loin d’être seule pour cet anniversaire un peu particulier. Elle peut en effet compter sur la compréhension de ses followers et de ses nombreux amis. En tout cas, personne ne sera resté insensible à ce message dont la sincérité n’a d’égal que la force de l’amour. Car quel que soit l’âge, la perte d’un père reste une épreuve terrible. Aujourd’hui, Katrina Patchett est telle une petite fille ayant perdu ses repères. Ainsi, la sublime blonde de Danse avec les stars se sent orpheline et honore la mémoire de celui qui lui a donné le jour. Elle termine son message par des mots simples, mais tellement évocateurs : » Je t’aime si fort et tu me manques « .