Katy Perry vient d’accoucher, elle n’a pas honte de son corps une seule seconde

Katy Perry vient de devenir maman. Avec Orlando Bloom, ils sont fiers d’accueillir la petite Daisy dans ce monde, le 26 août dernier. Les amoureux sont ensemble depuis 2016 et sont fiancés depuis 2019. Katy Perry n’est pas une chanteuse ordinaire. Elle aime l’extravagance et est une travailleuse acharnée. Alors pour elle, pas de secret à propos de la naissance ou de la grossesse. Quand la majorité des femmes qui viennent d’accoucher ont honte de leurs corps, Katy Perry le montre fièrement et assume tous ses “défauts”.

Katy Perry partage une images incroyable

Katy Perry bouscule les normes et les mœurs à travers ses chansons. Son objectif est d’apporter de la joie autour d’elle, tout en s’épanouissant professionnellement. Pas question alors de cacher ses baisses de moral à ses fans, ni même les changements inévitables que subit son corps depuis la grossesse. Elle ne fait pas dans les faux semblants ou dans l’hypocrisie. Et c’est, entre autre, ce que les fans de Katy Perry adorent chez elle. Orlando Bloom et elle s’amusent dès qu’ils en ont l’occasion. Et lorsque l’on aime rire, il faut savoir aussi rire de soi.

Voir cette publication sur Instagram Ayyyy what day is it? Une publication partagée par Orlando Bloom (@orlandobloom) le 7 Août 2020 à 6 :33 PDT

Katy Perry met au monde sa fille le 26 août. Pendant sa grossesse, elle n’a pas pour autant arrêté complètement de travailler. En effet, son dernier album intitulé Smile devait sortir le 14 août. À cause de pandémie notamment, sa sortie sera repoussée au 28 août. Mais depuis le 9 juillet, malgré la pandémie mondiale et la naissance très prochaine de sa fille, Katy Perry publie un très grand nombre de contenus divers pour le promouvoir.

Les fans sont entre le choc et l’admiration

La star aurait même voulu pouvoir participer aux MTV Video Music Awards. La cérémonie se déroulait le 30 août et Katy Perry ne pouvait décemment pas participer. Elle est encore convalescente de son accouchement, sa fille a besoin d’elle et la pandémie l’aurai exposé à des risques inconsidérés. Mais la chanteuse ne renonce pas totalement à faire partie de la fête. En effet, elle va partager une image sur Instagram qui la montre dans une tenue inédite. Une tenue qui va mettre en valeur son corps alors qu’elle vient de mettre au monde sa fille.

Avec Katy Perry, il n’y a pas de tabou qui tiennent. Elle assume son look, ses formes et sa tenue. Après tout, toutes les femmes qui viennent de mettre au monde un enfant passent par là. Le fait que cela soit “caché” au yeux du monde, Katy Perry s’en moque et en profite même pour rendre cela amusant. En effet, elle ne manquera pas de faire une allusion à la cérémonie des MTV Video Music Awards en postant son image en story Instagram.

Katy Perry n’a pas honte et elle a bien raison

C’est peut-être bien la première fois qu’une icône de la chanson s’affiche de la sorte. Loin du glamour et des paillettes, Katy Perry assume parfaitement son état. Elle est en sous-vêtements est ils sont très confortables pour lui éviter davantage de désagréments suite à son accouchement. Sa brassière est spéciale allaitement est la fatigue se lit sur son visage. Mais la star poste cette photo pour saluer la cérémonie des MTV Video Music Awards qu’elle va manquer.

De plus, cette soirée ne s’est pas faite sans mal. En effet, toutes les stars en paletot n’étaient pas invités au même moment. Le décor est en réalité un fond vert et il n’y avait pas de public. Des applaudissements enregistrés remplacent alors le public et les stars devaient imaginer sa présence. La pandémie pousse absolument tout le monde à se réinventer. En effet, même les grandes émissions de télévision ne renoncent pas à se produire malgré les circonstances sanitaires. En revanche, Katy Perry et Orlando Bloom savent la chance qu’ils ont eu de pouvoir accoucher leur fille sans problème pendant la pandémie.

Les parents de Daisy sont les parrains de l’association Unicef. Ils savent donc pertinemment que toutes les mères du monde n’ont pas accès aux soins de premières nécessités pour leurs accouchements. Katy Perry et Orlando Bloom sont alors deux fois plus concernés par le constat de ces chiffres maintenant qu’ils sont parents de Daisy. En effet, toutes les onze secondes, une femme enceinte out un nouveau-né perd la vie. Et très souvent, les drames pourraient être évités si les soins nécessaires étaient présents.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par UNICEF (@unicef) le 26 Août 2020 à 8 :36 PDT

La chanteuse soutient ainsi les femmes et les mères du monde entier

Katy Perry et Orlando Bloom appellent donc leurs fans à faire des dons à Unicef. Pour célébrer la naissance de Daisy est pour continuer de rendre le monde plus juste. L’engagement de ce couple est noble et inspirant. De même, en postant une photo d’elle quelques jours après son accouchement, Katy Perry participe encore à une cause noble. En effet, elle brise elle silence autour du corps de la femme enceinte. Car qui a l’habitude de voir le corps d’une femme après voir donné la vie ? Et pourquoi vouloir cacher cela ? Katy Perry lance un pavé dans la marre et cela va rassurer toutes les jeunes mamans qui n’étaient pas préparées à la suite.

Bien que Katy Perry sache en faire des tonnes dans n’importe quelle circonstance, elle va avoir besoin de repos. En effet, la chanteuse ne semble pas s’accorder de pause étant donné que son dernier album, Smile, vient de sortir. Espérons qu’elle ne va pas s’épuiser à l’œuvre !

Voir cette publication sur Instagram poopedstar Une publication partagée par KATY PERRY (@katyperry) le 6 Août 2020 à 7 :55 PDT

Katy Perry et Orlando Bloom ne prendront peut-être pas réellement de congés mais ils feront tout pour que Daisy ne manque de rien. Ils sont des personnes bienveillantes envers les autres alors il ne faudra pas douter qu’ils sachent l’être encore plus envers leur petite princesse. Et pour le bonheur des mères du monde entier, Katy Perry ne manquera pas de continuer à casser les codes.