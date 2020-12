Kelly Vedovelli à couper le souffle dans sa tenue super moulante, Sublime !

Kelly Vedovelli a encore une fois fait parler d’elle en portant une tenue qui la mettait très en valeur. Sa silhouette de femme fatale a donc été une fois de plus le sujet principal de discussion de ses fans. En effet, Kelly Vedovelli est apparue dans un ensemble à couper le souffle. De quoi souligner ses courbes féminines dont ses fans sont fous. LDPeople vous propose d’admirer la belle dont les internautes ne se lassent pas. La chroniqueuse de TPMP fera effectivement encore couler beaucoup d’encre.

Kelly Vedovelli frappe fort avec une tenue magnifique qui souligne ses formes

Kelly Vedovelli est l’une des chroniqueuses de TPMP que les téléspectateurs admirent le plus. Il ne se passe pas une émission à laquelle elle participe sans que ses fans ne soient ébahis par son charisme, son éloquence ou sa beauté. Lorsqu’elle n’est pas en plateau, elle leur manque terriblement. Heureusement, les réseaux sociaux de la jolie blonde permettent de combler ce vide. Sur Instagram davantage aujourd’hui que sur Twitter, Kelly Vedovelli tient informé ses abonnés de ses aventure au quotidien. Leurs offrant souvent des codes promotionnels pour des services ou des produits dont elle est tombée amoureuse. Autrement, ce sont des publications qui mettent tout à tour en valeur sa silhouette de rêve ou ses opinions bien tranchées.

Mais nous revenons aujourd’hui sur la combinaison que Kelly Vedovelli portait pour l’émission du jeudi 17 décembre dernier. Elle partageait en story une photo sublime en compagnie de Bernard Montiel et de la marionnette de Cyril Hanouna. Plus de doutes à ce sujet, Bernard Montiel et Kelly Vedovelli sont très proches. Elle lui dit qu’elle l’aime à toute occasion et lui la qualifie de sa petite sœur. Une amitié qui est née grâce à leur collaboration sur le plateau de Cyril Hanouna, pendant les tournages de TPMP. LDPeople a retrouvé cette photo sur l’un des comptes Instagram tenu par des fans de la belle. Attention les yeux, Kelly Vedovelli in’a pas fini de nous en mettre plein les mirettes.

Une nouvelle photo qui lui vaut d’attirer l’attention des internautes, ses fans les premiers

La combinaison de la jolie blonde a fait jaser sur les réseaux sociaux. Nombreux de ses fans voudraient se la procurer afin de ressembler davantage à leur idole. Et quel bonheur pour eux que d’assister à ce qu’il se passe durant les coupures publicitaires en plateau. En effet, la rigolade ne se cantonne pas aux temps de diffusion. Bien que les chroniqueurs et l’animateur de TPMP gardent le meilleur pour leurs fans. Les abonnés au compte Instagram de Kelly Vedovelli sont néanmoins privilégiés car ils ont accès aux innombrables stories de la belle. Partageant des images qui sont donc bien souvent à couper le souffle. Coiffée et maquillée à la perfection, sa combinaison venait ajouter à la composition d’un look tendance dont ses fans se souviendront. Kelly Vedovelli ne commet pas de fautes de styles, elle incarne le glamour de la télévision populaire.