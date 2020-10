Kelly Vedovelli “a très peur” elle dénonce la proposition “affligeante” d’un homme pendant le Festival de Cannes

Ce 6 octobre 2020, la Kelly Vedovelli a fait une confidence étonnante. Elle s’est souvenue d’un très moment lors du Festival de Cannes. La collègue de Cyril Hanouna n’a pas du tout apprécié la proposition d’un homme qu’elle décrit comme tout simplement « affligeante ».

La jeune femme s’impose à l’antenne sur C8. Chroniqueuse depuis 2017, elle a multiplié les expériences sur différents plateaux d’émissions. Mais elle a toujours travaillé pour des programmes produits et animés par Cyril Hanouna. Aujourd’hui en perte d’audience et largement dépassé par son concurrent Le Quotidien sur TMC, Cyril Hanouna ne va pas fort. La jeune femme espère peut-être l’aider en ressortant ses plus mauvais souvenirs.

Découverte dans le clip Bella de Gims !

Sous les projecteurs de Touche pas à mon poste, Kelly Vedovelli a fait sa place. Les téléspectateurs apprécient son franc parler et sa façon de ne pas se laisser faire. Quand elle doit clasher quelqu’un, elle n’hésite pas une seule seconde ! A ses débuts, Kelly Vedovelli était mannequin. Son tout premier job, c’était une figuration dans un clip de Gims, Bella.

Kelly Vedovelli: DJ puis chroniqueuse sur C8, elle espère toujours devenir comédienne

Son métier de mannequin lui permet de faire des contacts. Cyril Hanouna la repère et l’embauche comme DJ sur la chaîne C8. Elle entre ensuite au casting du film Les Déguns, sorti en 2018. Même si le public la connait surtout comme chroniqueuse, elle n’a pas tiré un trait pour autant sur sa carrière de comédienne.

Kelly Vedovelli garde un œil sur les propositions qui pourrait lui être faite dans le 7e art. Un jour, un producteur la contacte. Il la voit déjà à l’affiche d’un film pour Netflix. La proposition semble alléchante. Mais le rôle ne parvient pas à lui plaire. ” Figurez-vous que la semaine dernière j’ai reçu une proposition d’un film pour Netflix. C’était une fille un peu olé-olé qui devait se mettre à poil, a-t-elle raconté sur le plateau.

‘C’était bien précisé dans le synopsis qu’il fallait faire des scènes s*xu*lles. »

« Et c’était bien précisé dans le synopsis qu’il fallait faire des scènes s*xu*lles, il y avait bien écrit “scènes s*xu*lles’ “, a-t-elle précisé. Ce détail a son importance : pour cette raison précise, elle a préféré décliner l’offre. “Je n’ai pas réfléchi, ce n’est pas du tout mon truc, a-t-elle confirmé sur C8. Physiquement, je ne serais pas à l’aise.”

Kelly Vedovelli: Une mésaventure qui lui a fait très peur

Bien évidemment, Kelly Vedovelli connaît le festival de Cannes. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, mardi 6 octobre, la belle blonde a partagé un moment très désagréable qu’elle a vécu pendant le plus grand festival de cinéma. Elle se trouvait dans une bijouterie. Elle devait trouver quelques accessoires pour ses tenues. Tout à coup, un homme s’est approché d’elle.

Il a montré du doigt un bijou et lui a demandé si elle accepterait de passer une nuit avec lui contre ce bijou. Kelly Vedovelli a eu la peur de sa vie. Elle s’est enfouie et heureusement, elle a pu rapidement rejoindre ses amies.