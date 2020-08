Kelly Vedovelli accusée d’être trop dénudée sur ses photos, Bernard Montiel prend la parole et la défend !

Alors que Kelly Vedovelli profite de ses vacances au bord de la plage, elle publie presque quotidiennement sur son compte Instagram, les plus beaux clichés de ses meilleurs moments. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste chez Cyril Hanouna prend donc du repos bien mérité, avant de rejoindre toute l’équipe des chroniqueurs sur C8 dès la rentrée prochaine.

Il y a quelques jours, la charmante Kelly partageait plusieurs photos sur lesquelles elle apparaît resplendissante, mais visiblement trop dénudée pour l’un des internautes qui la critiquait ouvertement sur son choix de tenue.

Kelly Vedovelli

Ver esta publicación en Instagram Vous aimez les phrases philosophiques sous les photos ? Una publicación compartida de Kelly 💍 (@kellyvedovelli) el 7 Ago, 2020 a las 9:41 PDT

Si dans un premier temps, elle prenait la pose dans un superbe maillot au bord d’une piscine qui avait fait découvrir à ses fans un tatouage caché sur le haut de ses fesses, aujourd’hui, c’est dans une robe très échancrée qu’elle apparaît. Les bretelles baissées, laissaient apparaître son épaule visiblement marquée par une trace de bronzage.

Légèrement maquillée, et les cheveux tirés en arrière, Kelly Vedovelli, resplendissante, a encore fait monter la température d’un coup d’un seul, sur son compte Instagram. Mais apparement ce cliché n’était pas au goût de tous, et l’un de ses followers l’a directement interpellé ” Pourquoi tu penses être obligée de te déshabiller“. Visiblement très surprise par cette remarque, Kelly Vedovelli lui avait simplement répondu “ Je pensais être habillée, désolée “.

Et le détracteur ne s’était pas arrêté là et a continué en insistant ” Tu es magnifique, tu n’as pas besoin de ça “. Un compliment, qui cachait quand même néanmoins une jolie attaque en règle. Si cette fois-ci, la jeune femme n’avait pas souhaité continuer la conversation et répondre une nouvelle fois à cet internaute, d’autres ont pris la peine de le faire.

En effet, plusieurs de ses fans anonymes ont décidé de prendre sa défense en soutenant la belle Kelly, ” Gardez vos remarques sur le physique pour vous “, mais une célébrité s’était joint à la discussion pour, lui aussi, défendre la jolie blonde ” Ne te prends pas la tête ma Kelly. C’est que les moches qui critiquent ! “. Un joli commentaire émis par son ami et collègue dans Touche pas à mon poste, Bernard Montiel, qui visiblement avait décidé de prendre la défense de celle avec qui il passe beaucoup de temps sur C8.

Actuellement dans le sud de la France, où elle profite du soleil et des plaisirs de la mer, la jeune femme de 30 ans a une fois de plus dû essuyer des critiques. Mais depuis qu’elle est devenue célèbre en rejoignant la joyeuse troupe de Cyril Hanouna à la télévision, Kelly Vedovelli semble aujourd’hui habituée à ce genre de remarques. Cela ne l’empêche donc pas de continuer à partager de splendides photos d’elle qui généralement ont quand même le don, de réjouir ses nombreux followers qui la suivent avec assiduité.

Ses 700 000 abonnés peuvent remarquer que si régulièrement la jeune femme poste des photos charmantes qui mettent en valeur son joli corps, elle réussit avec brio à ne jamais tomber dans la vulgarité en misant plutôt sur une sensualité à l’extrême. On vous laissera juger en découvrant son compte Instagram sur lequel elle ne manque pas d’apparaître dans toutes les poses et dans tous les styles, mais toujours avec un charme ravageur.