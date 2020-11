Kelly Vedovelli affiche son postérieur, pour célébrer Halloween! Les internautes adorent!

Le 29 octobre dernier, l’émission de Touche pas à mon poste diffusé sur C8 était exceptionnelle. L’animateur Cyril Hanouna et ses fidèles chroniqueurs s’était déguisés pour célébrer la fête d’Halloween. Kelly Vedovelli a marqué les esprits et arborant une tenue qui n’a pas laissé les internautes de marbre. Son postérieur était particulièrement mis en valeur.

Halloween est une fête très populaire aux Etats-Unis et elle est en train de le devenir aussi en France. Les enfants à cette occasion ont l’habitude de sonner aux portes des voisins pour réclamer des bonbons. Mais cette fête avait un parfum particulier avec la crise sanitaire qui frappe la France depuis le mois de mars. L’esprit n’est pas forcément à la fête. Ainsi avec le reconfinement, récemment mis en place, toutes les festivités prévues en France ont été annulées. Les Français vont devoir célébrer cet événement en comité plus réduit. Sachant que les enfants adorent cette fête.

TPMP célèbre Halloween

Les émissions de télévision peuvent, de leur côté, continuer à faire la fête. L’équipe de chroniqueur de l’émission de C8 « Touche pas à mon poste » s’en est donné à cœur joie. Comme d’habitude, Cyril Hanouna, le trublion du PAF et ses acolytes ont décidé de sortir leurs plus beaux déguisements, jeudi dernier. Cette émission avait donc un parfum particulier.

Kelly Vedovelli: Une tenue qui fait le buzz !

Cyril Hanouna, en grand fan de la série Star Wars avait décidé de se déguiser avec un costume de Dark Vador. Tout le monde a beaucoup rit. A noter que celle qui s’est fait beaucoup remarquer est Kelly Vedovelli. En effet, la belle chroniqueuse. Elle a pu mettre en avant sa belle plastique et ses différents atouts. Elle avait mis un déguisement de « sorcière déguisée en clown ». Kelly Vedovelli s’est montrée sur le plateau, vêtue d’une jupe vraiment courte, laissant entrevoir de belle façon son postérieur. Une vision qui a laissé bouche bée les nombreux internautes qui ont pu donner leur point de vue sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Il faut dire que l’émission de Cyril Hanouna est très suivie. Des millions de personnes ont l’habitude de suivre les aventures de Cyril Hanouna et sa bande.

Un déluge de commentaires

Voir cette publication sur Instagram Happy Halloween 🎃 🌷 @tpmptv on fire 🔥 Une publication partagée par Kelly 💍 (@kellyvedovelli) le 29 Oct. 2020 à 1 :28 PDT

Comme à chaque fois, les nombreux fans de l’émission de C8 enchaîne les commentaires sur les tenues des chroniqueurs et au sujet de Kelly Védovelli se fut un vrai déluge. « Kelly a oublié son pantalon je pense ! », « C’est vraiment ultra court, je rêve ! », « Même déguisée la Kelly met en avant son postérieur », « Pourquoi Kelly a-t-elle cette tenue ? », « Quel postérieur ! ». Il faut dire que Kelly Vedovelli fait souvent le buzz sur les réseaux sociaux. C’est souvent ce que cherche à faire Cyril Hanouna. Il veut que son émission ait le plus large écho possible. Nous sommes dans le règne du buzz. Il faut attirer le plus possible les téléspectateurs.