Kelly Vedovelli allongée en robe blanche, elle fait baver ses fans

Comme à son habitude, Kelly Vedovelli a posté une photo d’elle sur son compte Instagram. Pour faire kiffer à ses fans, la jeune femme aime en effet, prendre la pose régulièrement. Ce fut une fois de plus le cas il y a quelques heures avec un cliché qui met en valeur le corps de rêve de la chroniqueuse de TPMP. On peut ainsi la voir allongée, dans une robe blanche magnifique.

Kelly Vedovelli met le feu sur Instagram avec sa nouvelle photo

Depuis la fin du confinement, Kelly Vedovelli n’est plus la même. Même si elle ne se plaignait pas de rester chez elle pendant 2 mois, le déconfinement a fait du bien à la jeune femme tout de même. La jolie blonde heureuse ainsi de sa liberté et le prouve en postant de plus en plus de photo sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci la chroniqueuse de l’émission de « Touche Pas à mon Poste » nous fait kiffer en se montrer dans une mini robe blanche qui fait monter la température.

Et comme à chaque fois qu’elle se montrer sur Instagram, Kelly Vedovelli fait mouche. Plutôt très fashionista, la chroniqueuse de Cyril Hanouna est le plus souvent à la pointe des tendances. Il faut dire que la mode n’a plus aucun secret pour elle et il suffit de regarder de plus près ses réseaux sociaux pour s’en rendre compter. Sur son dernier post, la belle blonde prend la pose dans une mini robe blanche ultra canon. Comme vous pouvez le voir, elle prend la pose sur son sol en carrelage. Pour ajouter une petite touche d’humour au sexy, celle-ci se fait accompagner de Rosie, son chien, que se trouve sur son ventre.

Kelly s’inspire beaucoup de Britney Spears

Kelly Vedovelli compte environ 680 000 abonnés sur votre compte Instagram. Avec ses nombreux fans, la jeune femme partage tout et n’importe quoi sur les réseaux sociaux. D’ailleurs récemment, elle a partagé une photo de Britney Spears dans sa story afin de montrer qu’elle s’inspire beaucoup de la chanteuse. Ce clin d’oeil suit une première photo de la chroniqueuse de « Touche pas à mon Poste » faisant la promotion des bijoux de @enaym_design. Ainsi, avec sa parure, elle se sent comme Britney Spears.

Quand on regarde plus près, il est vrai qu’on peut penser que Kelly et Britney ont un petit air de ressemblance ! Si évidemment, elles sont toutes les deux magnifiques, physiquement il y a également un petit truc. Si les fans l’ont vu, il ne fait aucun doute que Kelly Vedovelli l’ait également vu et en tant que grande fan de la chanteuse, elle est plutôt fière de lui ressembler. Alors qu’en pensez-vous ? Vraie ressemblance ou simple copie ? N’hésitez pas à réagir !