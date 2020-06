Kelly Vedovelli attaque et « dézignue violemment » Karine Le Marchand, des révélations « choc »

Kelly Vedovelli est une des chroniqueuses favorites des fans des émissions de Cyril Hanouna. Sur C que du kif, Kelly Vedovelli montre qu’elle est très à sa place dans son équipe. Le jeune femme séduit les téléspectateurs par son franc parlé. Et en effet, force est d’admettre que Kelly Vedovelli balance des dossiers sur Karine Le Marchand.

Une réaction remarquée de Kelly Vedovelli

L’émission de Cyril Hanouna, C que du kif, est le reprise du concept de Touche Pas à Mon Poste. Les chroniqueurs interviennent et réagissent à des actualités qui font du bruit sur la toile et dans les médias. Et c’était au tour des propos de Karine Le Marchand de se faire analyser. Kelly Vedovelli exprime un avis tranché qui ne va pas plaire à l’animatrice de l’Amour est dans le pré. L’émission qui permet aux agriculteurs et aux éleveurs de trouver l’amour existe depuis 2006. Et depuis 2010, pour la cinquième saison de l’émission, Karine Le Marchand est la présentatrice phare du programme.

Une attaque en règle sur les propos de Karine Le Marchand

Si Kelly Vedovelli attaque Karine le Marchand c’est qu’elle connaît bien son attitude en plateau. Visiblement, elle ne serait pas une personne très agréable avec les équipes techniques. Et Kelly Vedovelli balance tout ce qu’elle sait lorsqu’elle doit analyser les propos de Karine Le Marchand. Car l’animatrice de l’Amour est dans le pré est restée très active sur les réseaux sociaux depuis le début de la pandémie. En effet, cela lui aurait brisé le cœur de savoir que des personnes sont isolées pendant cette période difficile. Elle fait alors en sorte de permettre à ses personnes de se rencontrer et peut-être de trouver l’amour par le biais de son comte Instagram. Lors de lives, elle présente des hommes et des femmes qui sont à la recherche d’une personne pour partager leurs vies et leurs passions. Mais elle ne laisse pas pour autant de côté les agriculteurs et éleveurs.

L’animatrice va y laisser des plumes

Invitée sur le plateau de C à vous, Karine Le Marchand se fait la porte-parole des travailleurs de la terre. Et pour Kelly Vedovelli, l’animatrice manque cruellement de sincérité. La présentatrice de l’Amour est dans le pré fait état des épreuves et des problèmes financiers que rencontrent les gens du métier. Elle tient un discours qui montre qu’elle tient aux personnes qu’elle suit pendant son émission. Mais pour Kelly Vedovelli, Karine Le Marchand cherche simplement à faire de la promotion pour son programme. Bien que la pandémie nous entraîne dans une crise sanitaire et financière sans précédent, Kelly Vedovelli ne veut pas croire un seul mot de l’animatrice.

Kelly Vedovelli raconte des anecdotes qui ont de quoi faire rougir l’animatrice

De plus, Karine le Marchand explique qu’elle est dotée d’un sens de la diplomatie comme une évidence. Elle ajoute également que pour le moment elle ne se voit pas dans la sphère politique. Mais elle affirme par la même occasion que si elle obtient des responsabilités en ce sens, elle saura mettre ses talents et sa notoriété à profit. Pour Kelly Vedovelli, l’animatrice se prête à un jeu qui ne la trompe pas. La chroniqueuse de C que du kif, dans l’émission du 9 juin dernier, balance que l’animatrice ne s’intéresse foncièrement qu’à sa propre personne. Kelly Vedovelli va même jusqu’à dire que la présentatrice est dépourvue d’empathie. Elle serait impitoyable en tournage et traiterait les équipes techniques avec une suffisance dédaigneuse. Et Kelly Vedovelli donne alors un exemple qui justifie ce qu’elle avance.

La sincérité compte beaucoup aux yeux de Kelly Vedovelli

En effet, elle serait au courant que Karine Le Marchand jette ses feuilles de texte par terre pour que ce soient les maquilleuses de plateau qui les ramassent. Pour elle, Karine Le Marchand fait semblant de s’intéresser à la cause des agriculteurs et des éleveurs. Car son manque de respect pour les autres s’arrête lorsque la caméra tourne. En somme, Karine Le Marchand serait une hypocrite d’après Kelly Vedovelli. Et comme à son habitude, la jeune femme n’a pas pris quatre chemin pour délivrer son opinion. Et ses propos font aujourd’hui le buzz sur internet. Les fans de Kelly Vedovelli sont vraiment nombreux et ils la soutiennent sur toute ses interventions.

@kelly_vedovelli montre tous les soirs qu’on peut être belle et être censés intelligente et ne pas être categoriser que sur son physique et sa beauté elle a souvent raison dans ses interventions bravo — Olivier Vincent (@oliviervin20) June 10, 2020

Et les audiences sont au rendez-vous pour prouver l’engouement du public pour les émissions de Cyril Hanouna. Et avec Kelly Vedovelli dans son équipe de chroniqueurs, c’est le succès assuré !