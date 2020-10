Kelly Vedovelli choque tout le monde avec ses propos sur les tenues des lycéennes

Dans Touche pas à mon poste ce mercredi 30 septembre, Cyril Hanouna est revenu sur le sondage Ifop pour Marianne. Kelly Vedovelli a choqué avec ses propos et les internautes n’ont pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux.

Kelly pousse un gros coup de gueule

Après le bad buzz soulevé par la publication d’un sondage Ifop pour Marianne concernant les différentes tenues “correctes” pour une fille au lycée, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont revenus sur le débat dans “Touche pas à mon Poste”. L’occasion pour Kelly Vedovelli de donner son point de vue : “Soit on remet l’uniforme, soit on demande aux gens d’avoir du bon sens ; les jeunes filles qui vont s’habiller en crop-top et en mini-jupes au lycée, bah non, à ce moment on arrive avec une plume dans le c**, non je suis pas d’accord” a-t-elle notamment déclaré. Le présentateur n’a pas laissé finir la jeune femme en disant qu’elle disait des conneries :”N’importe quoi, moi je peux bien arriver en stri ng à l’école, pourquoi il y aurait une différence pour les filles et les garçons“.

Kelly Vedovelli reprend la parole ensuite en expliquant à son patron qu’elle n’avait pas eu le temps de finir son propos et déclare qu’évidemment il ne fallait pas faire de différence entre les filles et les garçons : “Si vous me coupez et me laissez pas aller au bout de ce que je pense ! Les garçons c’est la même chose, ils viennent en tenue décente, on respecte les professeurs, on respecte le cadre de l’école on vient pas habillé ras la touffe et c’est normal, si t’es mineur tu écoutes tes parents”.

Les internautes s’en prennent à Kelly Vedovelli

Après la déclaration de Kelly Vedovelli, il a eu un échange assez tendu entre la jeune femme et Gilles Verdez. En effet, de son côté, le chroniqueur de Cyril Hanouna estime que c’est le regard des garçons qui doit changer : “Je pense qu’il faut plutôt changer le regard des garçons sur les filles que de censurer…. il faut éduquer les garçons !” explique-t-il. Le belle blonde reprend la parole en indiquant que “Ça n’arrivera jamais, arrêtez de rêver, vous êtes des hypocrites !“. Sur Twitter, les internautes ont été plutôt surpris du discours de la chroniqueuse et l’ont fait savoir.

Ver esta publicación en Instagram 👗 Like a Princess Una publicación compartida de Kelly 💍 (@kellyvedovelli) el 17 Sep, 2020 a las 9:48 PDT

Ainsi on pouvait lire des commentaires comme : “Non mais Kelly je déteste critiquer les tenues parce que chacun fait ce qu’il veut dans sa vie… mais vu les inepties que tu sors : ce que tu portes ce soir, c’est décent alors ???“, “Donc là Kelly parle de s’habiller de manière décente pour aller à l’école et donc ne pas porter de croc top par exemple…venant de la part d’une personne qui affiche un déco lleté plus que plongeant à la TV et qui est connue à la base pour sa silhouette“. Voilà qui est dit.