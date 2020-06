Kelly Vedovelli choquée par la demande pour un rôle dans un film, elle refuse. Les raisons

Kelly Vedovelli décide de tourner le dos à une opportunité rare. La plus grande plateforme de streaming, Netflix, lui a récemment offert un rôle dans un film. Mais la jeune femme refuse le rôle car le personnage est celui d’une jeune femme de petite vertu. Kelly Vedovelli ne souhaite pas se voir associer à cette image et préfère rester fidèle à ses principes plutôt que de booster sa carrière et de risquer d’être coincée dans cette image. Elle s’explique dans une interview.

Kelly Vedovelli refuse une opportunité en or pour protéger son image

Kelly Vedovelli fait partie de la célèbre bande des chroniqueurs de Cyril Hanouna. Elle est réputée pour son franc parlé et pour son physique avantageux. En effet, dans la forme ou dans le fond, Kelly Vedovelli ne laisse personne indifférent. Et elle a bien conscience que son aspect peut laisser penser des choses qui sont fausses. Car c’est une jeune femme qui est blonde, qui a de belles formes et qui est également une vraie star sur les réseaux sociaux. Un ensemble de clichés dont il est tentant de se contenter pour la définir. Mais Kelly Vedovelli est bien plus que cela. À plusieurs reprises, elle s’affirme comme une femme de caractère, de principe et une réelle entrepreneuse. Les fans de Kelly Vedovelli n’ont aucun doutes là-dessus. Mais si elle a l’occasion de séduire davantage de personnes, elle refuse de le faire en jouant de son apparence.

Elle dit non à Netflix

C’est la raison pour laquelle Kelly Vedovelli refuse l’offre généreuse de Netflix. Et il faut dire qu’il faut du courage pour refuser une telle opportunité. Mais la jeune femme reste fidèle à elle-même et préfère se dire que ses valeurs sont plus importantes que son succès. Un choix que beaucoup auraient hésité à faire. Car la gloire et la notoriété ont le pouvoir de faire perdre la tête à certaines personnes. Mais Kelly Vedovelli prouve finalement ne pas faire partie de ses gens là. La notoriété, elle sait la maîtriser et ne pas la laisser prendre le pas sur ses valeurs.

Les raisons de son refus

La chroniqueuse de C que du kif aborde rapidement ce sujet avec ses collègues et Cyril Hanouna en plateau. Elle revient plus amplement dessus lors d’une interview le 10 juin dernier menée par Maxime Guény. Kelly Vedovelli décrit alors le rôle qu’elle refuse. Netflix lui proposait de jouer un rôle qui était celui d’une jeune femme très extravertie. Elle aurait également due se dévêtir pendant le tournage et cette option l’a refroidie. Elle tient tout de même à préciser que que le rôle n’était pas non plus complètement dégradant. Mais comme il aurait été son premier dans un film, elle préfère que ce dernier lui ressemble davantage. En effet, elle a déjà beaucoup de mal à se défaire de cette image de bimbo. Si ses fans commencent à comprendre que Kelly Vedovelli n’est pas qu’un jolie fille, elle ne souhaite pas ajouter à la confusion avec ce genre de publicité.

L’image de Kelly Vedovelli fait partie de son plan de carrière, comme pour toutes les célébrités

Kelly Vedovelli travaille dur pour faire en sorte que cette image ne lui colle pas à la peau. Et elle admet alors volontiers avoir même été un peu contrarié que ce rôle lui soit proposé. Par contre, elle est consciente de l’opportunité que cela représente. Et c’est justement parce que c’est une opportunité en or qu’elle ne doit pas la gâcher. Son image est très importante pour elle. Comme pour toutes les personnalités publiques. Car les fans s’attachent rapidement à ce qu’ils arrivent à capter d’une personne qu’ils aperçoivent à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Les collègues journalistes qui interrogent Kelly Vedovelli sur son refus sont tous d’abord très surpris. En effet, ils imaginaient mal comment elle avait pu dire non à Netflix. Mais les explications de la jeune femme sont assez censées.

Kelly Vedovelli, comme toutes les célébrités, doit protéger son image. Les choix de carrières qu’élémentaires fait peuvent influencer sa vie entière. Car certaines personnes pourraient ne pouvoir la juger que pour certains de ses actes et ne pas prendre le temps de regarder sa carrière dans son ensemble. C’est donc un choix de prudence que fait Kelly Vedovelli. Et c’est certain que cela lui apportera satisfaction dans ses projets à venir. La jeune femme montre encore une fois savoir parfaitement où elle met les pieds. Elle ne s’engage pas à la légère et est capable d’argumenter chacune de ses décisions. Kelly Vedovelli montre alors encore une fois à ses fans et à ses détracteurs qu’elle a bien plus qu’un joli minois. Son intégrité et ses valeurs sont bien au-dessus du lot et elle les protégera quoi qu’il en coûte.