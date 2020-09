Kelly Vedovelli clash violemment Karine Le Marchand (L’amour est dans le pré) : “je trouve ça vulgaire”.

Kelly Vedovelli: Ce mardi 22 septembre, Karine Le Marchand a dû avoir les oreilles qui ont sifflé très fort. Car sur le plateau de Touche pas à mon poste, la chroniqueuse Kelly Vedovelli a critiqué vertement la présentatrice de L’Amour est dans le pré.

Kelly Vedovelli n’aime pas Karine Le Marchand et elle le fait savoir. Pour la deuxième fois, la jeune blonde s’en prend à la faiseuse de couples de M6. Alors que la 6ème chaîne diffusait le deuxième épisode du programme, pas moins de 3,27 millions de téléspectateurs se sont rassemblés devant leurs écrans. Les patrons de M6 doivent se féliciter de cette audience qui représence 15,3% du public. Les fans de l’émission ont ainsi suivi les speed-datings des nouveaux candidats.

“C’est la dame qui a le moins d’empathie au monde. »

En juin dernier, Kelly Vedovelli avait tenu les propos suivants à son propos : “c’est la dame qui a le moins d’empathie au monde. Donc elle ne va pas nous faire croire qu’elle va s’intéresser aux agriculteurs(…) Quand elle est en tournage et qu’elle jette ses feuilles par terre et que c’est les maquilleuses qui les ramassent, je ne sais pas si c’est son côté très humain qui va servir à quelque chose pour les agriculteurs”. Le répit n’aura duré qu’un été. Kelly Vedovelli revient à la charge dès cette rentrée. Elle s’attaque durement à Karine Le Marchant.

« Je trouve ça vulgaire ! »

Ce mardi 22 septembre, l’ensemble des chroniqueurs de Touche pas à mon poste sur C8 revenaient sur l’émission de M6. Ils commentaient le concept et les nouveaux candidats. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que Kelly Vedovelli n’a pas la langue dans sa poche : “J’ai regardé l’émission et je me suis dit : tout ce que Karine fait, on le voit. Elle regarde l’émission en même temps que nous. Je trouve que ça gâche le truc et avec ses commentaires qui rajoutent encore plus de sexe… Je trouve ça vulgaire”, a-t-elle déclaré avant d’ajouter : “je préfère une émission où il y a quelques lourdeurs plutôt qu’un truc où c’est du sexe de a à z“, argumentait-elle sur le plateau.

Pour s’assurer que le message est bien passé, Kelly Vedovelli a continué : “est-ce que ça cache une frustration ces commentaires ? En tout cas, ça se voit qu’elle pas l’air bien dans son slip !”. Des propos venimeux qui ciblent directement Karine Le Marchand qui a récemment confié préférer vivre célibataire qu’en couple. En tous cas, cette conclusion de Kelly Vedovelli a bien fait rire ses collègues !