Kelly Vedovelli crée le buzz comme jamais, elle prend l’apparence de Beyoncé (sublime)

S’il y a bien une star dont on a beaucoup entendu parler cet été, c’est bien Kelly Vedovelli. La belle blonde n’a cessé durant la période estivale de s’afficher sur les réseaux sociaux pour le plus grand bonheur de ses fans. Visiblement, au top de sa forme, la jeune femme a créé une fois de plus l’événement lors de sa rentrée dans les célèbres émissions de Cyril Hanouna sur C8. Que ce soit sur les plateaux de télévision ou dans sa communauté, tous ont pu remarquer sa transformation physique.

En effet, Kelly Vedovelli affiche une perte de poids qui la met encore plus en valeur. Très active sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Instagram, la trentenaire, peut se vanter d’avoir plus de 684 000 abonnés qui la suivent avec attention à chacune de ses apparitions. De son tatouage dévoilé cet été qui avait fait le buzz sur la toile aux plus beaux clichés de ses souvenirs de vacances, la blonde incendiaire aura marqué ses followers grâce à ses photos qui ont fait monter les températures estivales.

Kelly Vedovelli

En quelques années, la célèbre DJ aura réussi à s’imposer à la télévision pour devenir une chroniqueuse incontournable des émissions de Cyril Hanouna. Après le départ d’Agathe Auproux du célèbre programme, c’est véritablement Kelly Vedovelli qui est devenue l’atout beauté des programmes de C8. Alors qu’il y a 3 ans elle est encore une parfaite inconnue, la jeune femme avait été repérée par Baba dans un clip de Maître Gims. Depuis cette époque, et grâce à l’attachement des téléspectateurs, la jolie jeune femme ne cesse de faire la une de l’actualité grâce notamment à sa présence sur les réseaux sociaux. Devenue une véritable influenceuse, la complice de Valérie Benaïm, Isabelle Morini Dubosc ou encore Benjamin Castaldi est toujours aujourd’hui, une véritable star dont chacune des apparitions crée un véritable petit événement.

Lors d’une dernière publication sur sa story Instagram, l’un de ses collègues chroniqueurs partageait d’ailleurs un cliché de la belle Kelly dans un montage photo qui une fois de plus la mettait en valeur. C’est justement son acolyte Benjamin Castaldi, le célèbre animateur de Loft Story qui vient juste d’être papa qui postait sur les réseaux sociaux une photo détournée qui aura eu le mérite de créer une fois de plus le buzz.

Le chroniqueur de TPMP, visiblement très inspiré, a repris des images d’un célèbre clip de la star Beyoncé et par un procédé technique très simple, à remplacer le visage de la diva américaine par celui de sa collègue dans Touche pas à mon poste. On peut donc découvrir les traits de Kelly Vedovelli sur le corps de l’épouse de Jay-Z. Le genre de plaisanterie que le fils de Jean-Pierre Castaldi aime réaliser comme on peut le découvrir dans cette story sur son compte Instagram. Kelly Vedovelli n’a pas manqué de réagir à ce petit hommage qui était rendu par son ami et collègue par un petit message sur les réseaux sociaux ” Mort de rire ! Tu es insupportable “.

L’ancienne ambianceuse musicale continue donc de faire parler d’elle depuis son apparition dans le clip Bella qui l’aura fait repérer par Cyril Hanouna. Une vidéo qui aura donc complètement changé sa vie et lancer sa carrière aussi bien à la télévision que comme mannequin grâce à plusieurs agences qu’ils l’ont engagées. Devenue modèle, on avait en outre pu la voir dans une série de publicités pour la marque Gifi aux côtés de Loana de Secret story.

Ver esta publicación en Instagram My Salsa 🌷 Una publicación compartida de Kelly 💍 (@kellyvedovelli) el 6 Ago, 2020 a las 12:16 PDT

Si la jeune femme a été présente, cet été, sur les réseaux sociaux, la rentrée aura continué à la mettre à la une de l’actualité. C’est donc avec un très grand plaisir que la belle blonde avait retrouvé ses amis sur les plateaux de Touche pas à mon poste pour une nouvelle saison qui a commencé sur les chapeaux de roue. Avec notamment la présence de Gérard Depardieu sur le plateau de C8, il y a quelques jours, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs devraient encore réaliser de jolis succès d’audience. Véritable atout du programme, la présence de Kelly Vedovelli devrait également mettre sa pierre à l’édifice d’une émission qui connaît le succès depuis de nombreuses années. Dès son retour sur les plateaux, la belle blonde avait créé l’événement et a reçu une pluie de commentaires positifs sur sa beauté et sur sa silhouette qui font toujours d’elle la reine de beauté de TPMP.

Cyril Hanouna avait d’ailleurs dès la première émission complimenter Kelly pour ces formes parfaites. De son côté, la jeune femme prouvait à ses collègues chroniqueurs qu’elle avait beaucoup d’affection pour eux, comme lors de cette jolie déclaration qu’elle a faite à l’animateur Bernard Montiel. Kelly Vedovelli avait déclaré sa réelle amitié pour le présentateur ” J’ai l’impression que chaque année, je t’aime encore plus. Mais c’est vrai en plus ! Je suis très contente d’être à côté de toi en plateau “. Une ambiance qui semble donc être au beau fixe entre tous les intervenant de TPMP qui s’apprêtent à passer une nouvelle saison ensemble. Une émission dans laquelle Kelly Vedovelli semble définitivement installée comme une chroniqueuse devenue incontournable.

Il faut bien avouer que l’influenceuse a une réelle capacité à créer l’événement à chacune de ses apparitions. Ce fut d’ailleurs le cas encore il y a quelques jours, lorsque Kelly Vedovelli était apparue sur les plateaux de TPMP avec une tenue qui a fait sensation auprès de ses fans. Une véritable habitude pour la jeune femme de faire la une de l’actualité, malgré parfois certaines critiques concernant ses clichés postés sur les réseaux sociaux. Certains détracteurs lui reprochent de parfois s’afficher dans les tenues trop légères alors que selon elle, elle n’en montre jamais trop. Récemment, d’ailleurs, elle avait encore été la cible d’une attaque pour laquelle son ami Bernard Montiel avait également pris sa défense.” Ne te prends pas la tête ma Kelly.

C’est que les moches qui critiquent ! “ partageait l’homme de télévision, Bernard Montiel, sur les réseaux sociaux afin de défendre son amie. Le revers de la médaille d’une notoriété qui ne cesse de grimper d’année en année pour la jolie blonde. Difficile de plaire à tout le monde, mais au vu en général de la réaction du public et des fans de la chroniqueuseuse, c’est généralement avec un grand plaisir que ses followers la suivent et que les téléspectateurs la retrouvent dans TPMP.