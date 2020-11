Kelly Vedovelli dans une jupe extra-courte, dans les coulisses de TPMP! Les réactions sont unanimes

Kelly Vedovelli est l’une des chroniqueuses phares de TPMP. La belle peut se vanter d’avoir une armée de fans derrière elle. Tous aussi bien, à la fois conquis par sa beauté, que par son tempérament et ses convictions. Alors, lorsque les admirateurs de Kelly Vedovelli découvrent une photo de la vedette dans une jupe extra-courte, ils comprennent qu’elle a voulu leur faire plaisir. Une attention qui a fait son effet ! D’autant que la chroniqueuse accompagne sa photo d’un code promotionnel spécial. Kelly Vedovelli lie l’utile à l’agréable pour ses 696 000 abonnés sur Instagram.

Kelly Vedovelli prend la pose depuis les coulisses de TPMP

Depuis les coulisses de TPMP, la jolie blonde prenait la pose. Enfin, Kelly Vedovelli est blonde sur cette photo en effet. Mais ses fans ne sont pas passés à côté de sa transformation capillaire. Personne ne pouvait ignorer que la chroniqueuse de Cyril Hanouna était revenue à sa couleur naturel pendant un temps. Comme les fans de TPMP ont alors pu le constater, Kelly Vedovelli a de nouveau coloré ses cheveux pour son blond platine incandescent. Les abonnés de la chroniqueuse sont certainement ravis de la retrouver “à la normale”.

Mais il faut admettre qu’il est aujourd’hui plus difficile de savoir ce que pense la majorité des fans de la vedette. En effet, depuis quelques semaines, Kelly Vedovelli a décidé de désactiver l’espace des commentaires sous ses publications Instagram. Dorénavant, elle a choisi de faire taire ses détracteurs pour de bon. Bien que cela puisse leur donner une raison de plus de se plaindre. Les fans de Kelly Vedovelli sont présents autant que possible pour soutenir la jeune femme dans son travail.

En revanche, difficile de croire que les détracteurs de Kelly Vedovelli puissent faire plus de bruit que ses fans sous l’une de ses récentes publications. Car lorsque la belle s’affiche dans une tenue tendance et si courte, les abonnés de Kelly Vedovelli deviennent logiquement de petits anges. Ils se rassemblent en grand nombre pour rivaliser d’originalité pour complimenter la chroniqueuse de TPMP. Dans sa jupe extra-courte, Kelly Vedovelli attire évidement tous les regards. Mais pour une fois, elle n’a pas souhaité prendre le risque de laisser la parole libre à ses détracteurs.

La jolie blonde platine incarne un idéal de beauté pour une grande partie de ses fans

Sur les réseaux sociaux, il est effectivement impossible de faire l’unanimité et de ne jamais fâcher personne. Mais c’est une croix parfois trop dure à porter pour la jolie blonde. Tous les jours à la télévision et très actives sur Instagram, ses détracteurs sont donc présents au quotidien dans sa vie. Pour ne pas couper le lien avec ses fans, Kelly Vedovelli répond à leurs questions lorsqu’ils réagissent à ses stories. À coup sûr, elle ne doit pas recevoir que des messages encourageants pour avoir préféré désactiver les commentaires de ses publications Instagram. Heureusement que son beau sourire semble capable de faire oublier tous les maux.