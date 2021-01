Kelly Vedovelli détaille enfin les motifs de son départ « j’étais stressée » !

Après une absence très longue sur sa page Instagram, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste, Kelly Vedovelli, révèle les motifs qui l’ont amené à prendre du recul. LdPeople vous dévoile tout !

De nombreux internautes ont observé que Kelly Vedovelli n’était plus active sur le réseau social Instagram. Le 11 janvier dernier, la vedette de C8 était de retour. Elle en a profité par remercier ses nombreux abonnés pour leurs messages récents. Durant plus de trois semaines, Kelly Vedovelli a laissé ses nombreux afficionados sans aucune information. Elle a pris une décision radicale : effacer l’ensemble de ses publications alors que son compte en comptait une énorme quantité. Une décision très étonnante.

Kelly Vedovelli s’explique et rassure ses fans

Les fans étaient très inquiets mais ils peuvent être rassurés. La belle chroniqueuse va bien. Le 11 janvier, elle a décidé de donner des détails par le biais d’une story sur Instagram. Il était temps. « Bonjour tout le monde, j’espère que vous vous portez bien. Ça faisait un moment que je voulais vous effectuer cette vidéo » a commencé par dire Kelly Vedovelli.

Avant de pousuivre en remerciant ses fans pour leurs messages : « Je voulais juste vous remercier, mais vraiment. C’est un truc de fou tous les messages que j’ai reçus. Je suis partie longtemps, je l’avoue. Je suis partie trois semaines. Mais je suis trop contente de vous revoir. »

Un retour remarqué

Les messages reçus ont donc dû être très conséquents. « Je souhaitais vous remercier pour tous les messages que j’ai reçus car c’est trop gentil ! Je ne m’y attendais vraiment pas en fait, je pensais que tout le monde s’en ficherait. Mais non, j’en ai eu un grand nombre. Ça me fait plaisir […]. Je n’ai jamais reçu autant de messages de ma vie. », a-t-elle indiqué. Il faut préciser que cette absence était étonnante. Elle a éclairé les fans sur cette histoire. « J’étais stressée, ça m’arrivait d’être un peu en stress. J’avais juste besoin de prendre du recul. Mais c’est superficiel, rien de grave ! », dit la chroniqueuse.

Une envie de souffler

Kelly Vedovelli avait la nécessité de prendre une grande respiration. La vie d’influenceuse n’est pas de tout repos. Elle est de retour avec un nouveau projet. En effet, elle veut diffuser de nouveaux contenus sur son compte : « Si j’ai supprimé toutes mes photos, c’est parce que j’ai envie de revenir avec de nouveaux projets à vous proposer. Je ne vois pas l’intérêt d’être présente sur Instagram sans rien diffuser d’intéressant », a-t-elle souligné. La jeune femme a fait un retour épatant ! A noter que la chroniqueuse en a aussi profité pour donner des informations au sujet de son chien qui a été malade. Et tout va bien. Sur Instagram, la pression peut parfois être très forte. Certaines influenceuses ne peuvent pas faire autrement que rompre avec ce système de plus en plus compliqué.