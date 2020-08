Kelly Vedovelli dévoile son postérieur, est nous montre son TATOO.. on adore!

Kelly Vedovelli a une fois de plus enflammé la toile avec ses photos. Elle laisse découvrir à ses fans, une partie de son anatomie sur laquelle apparaît un tatouage qu’il était impossible de deviner !

Ce jeudi 30 juillet dernier, la jolie chroniqueuse de C8, partageait avec ses followers comme à son habitude, de jolis clichés qui la mettaient en valeur. Cette fois-ci, c’est dans un maillot une pièce, noir et blanc que la jolie blonde apparaissait de dos au bord d’une piscine où elle prenait un bain de soleil. Les mains dans les cheveux, la jeune femme laissait découvrir son dos et on pouvait apercevoir sur le cliché un tatouage qui dépassait quelque peu de son maillot.

La jeune femme de 30 ans est devenue une véritable star depuis sa participation au clip de la chanson Bella de Maître Gims. Le célèbre animateur de C8 avait remarqué Kelly Vedovelli dans ce clip et l’avait contacté pour lui proposer de rejoindre son émission Touche pas à mon poste. Lorsque Cyril Hanouna lui avait passé un appel, Kelly Vedovelli fut d’abord très surprise et s’était même demandée s’il ne s’agissait pas d’un canular. Après avoir pris ses renseignements, elle dut bien se rendre compte à l’évidence qu’ il ne s’agissait pas d’une blague et que c’était bien le célèbre producteur et animateur de C8 qui lui donnait un rendez-vous. Une rencontre qui allait changer la vie de la jolie jeune femme qui rejoignait donc les plateaux de TPMP pour dans un premier temps officier comme DJ. Mais, très rapidement, elle fera peu à peu sa place comme chroniqueuse et deviendra l’un des piliers de l’émission.

Sa notoriété ne fera que grandir au fil des mois, et aujourd’hui elle compte un nombre incroyable de fans sur les réseaux sociaux qui la suivent à chacune de ses publications. Pourtant assez discrète sur sa vie privée, Kelly Vedovelli n’hésite pas à partager avec sa communauté un grand nombre de photos sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, c’était donc via son compte Instagram qu’on pouvait la découvrir sur un cliché qui laissait apparaître, dans l’échancrure de son maillot, un dessin au niveau de la fesse droite. Dans la foulée, ses followers ont immédiatement réagi s’étonnant de la découverte : » Tu as les fesses tatouées ? ? » demandait un internaute très surpris.

Et comme à son habitude, Kelly avait décidé de lui répondre, mais cette fois-ci de manière décalée et humoristique : » Non, c’est mes coudes ! « . Un autre allait même un peu plus loin en interpellant directement la jeune femme sur le lien exact du tatouage : » Depuis quand tu as un tattoo sur le c** ? « , et une fois de plus Kelly Vedovelli pris la peine de répondre au commentaire de l’internaute, mais non sans une belle dose d’humour, » Depuis bébé « .

Mais, en réalité, il ne s’agirait pas du seul tatouage que la belle Kelly possède sur le corps. D’ailleurs en début de cette année, elle faisait savoir à sa communauté qu’elle allait se rendre dans une clinique pour faire retirer un ou plusieurs tatouages. Elle avait alors écrit un message avec le hashtag #detatouage. Elle avait même profité de l’occasion, pour faire passer un message à ses fans, en les mettant en garde sur des choix qui avaient évidemment des conséquences : » Réfléchissez bien avant de faire des bêtises. C’est la vie ! « . Impossible donc de dire quel tatouage, Kelly Vedovelli s’était fait enlever à cette période, mais il y a une chose qui paraît certaine au vu de ses dernières photos, c’est qu’elle a gardé celui qu’elle avait sur le haut de la fesse droite. Elle aurait également gravé dans la peau, une image sur le bras en hommage à son père.

Ce dernier cliché, aurait été pris lors de vacances que la chroniqueuse de Touche pas à mon poste, prendrait actuellement, mais, sans préciser dans quel coin elle se trouve exactement. Elle publiait simplement un petit message qui laissait le doute sur le lieu de ses vacances : » Quelque part dans la nature » et en mentionnant simplement qu’elle se trouvait dans un petit coin de paradis en compagnie de sa chienne Rosie et de celui qui fait battre son cœur. Mais, concernant l’homme qui partage sa vie, aucune information ne filtre.

Pas la moindre photo, pas la moindre vidéo et encore moins le nom de son chéri. Récemment, Kelly Vedovelli confiait sans tabou être heureuse et enfin avoir trouvé l’amour sans donner aucune précision de plus sur celui qui partage sa vie. La situation amoureuse de la chroniqueuse et mannequin a suscité beaucoup de rumeurs, mais à ce jour aucune n’a été vérifiée. Si certains l’imaginait avec un célèbre footballeur parisien ou encore avec quelqu’un qui travaille à la télévision, la principale intéressée a toujours démenti en laissant planer le doute sur le nom de l’élu de son cœur.

Visiblement, Kelly Vedovelli n’est pas célibataire et profite donc de ses vacances en couple pour recharger ses batteries avant la rentrée. Car dans quelques semaines, la célèbre émission présentée et produite par Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, reviendra sur les écrans après de longues semaines d’absence. En plus des vacances d’été, l’émission avait été arrêtée pour cause de pandémie du covid-19 et avait été remplacée par une formule dans laquelle Cyril Hanouna n’était évidemment pas présent directement avec les chroniqueurs et avec les spectateurs sur le plateau.

Ce sera donc bientôt un grand retour pour TPMP avec quelques changements annoncés par le présentateur phare de C8 qui avait partagé avec le public le nom de ceux qui allaient quitter l’émission. Il annonçait également que de nouveaux chroniqueurs apparaîtraient pour cette saison. Mais, du côté de Kelly Vedovelli, il n’y a visiblement aucune raison de craindre ce nouveau casting, Cyril Hanouna semble toujours très attaché à celle qu’il avait été lui-même chercher pour venir participer à son show quotidien et les téléspectateurs paraissent tellement attachés à la jeune femme qu’on imagine mal Cyril Hanouna vouloir se séparer d’elle.

Il faudra donc encore attendre quelques jours pour retrouver la magnifique jeune femme de 30 ans qui reprendra donc bientôt sa place sur le plateau de TPMP. Un plateau qui devrait néanmoins subir quelques transformations. Cyril Hanouna avait en effet annoncé qu’il y aurait un changement de décor pour cette rentrée.