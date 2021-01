Kelly Vedovelli dévoile tout ses complexes, et parle de son “Gros postérieur”

Kelly Vedovelli, chroniqueuse dans l’émission culte de Cyril Hanouna, TPMP, est très proche de ses fans. Ce 19 janvier dernier, elle a participé au jeu populaire du moment sur Instagram. À savoir, une séance de questions que ses followers lui adressent et auxquelles elle répond sincèrement par “vrai” ou “faux”. Résultat, à la question si la belle Kelly Vedovelli a des complexes c’est le “vrai” qui l’emporte. LDPeople vous rapporte les différents défauts que se trouve la jeune femme.

Kelly Vedovelli évoque ce qui la gêne chez elle

Kelly Vedovelli est bien connue du grand public. Sur TPMP depuis 2017, elle est même l’une des chroniqueuses favorites des téléspectateurs. Réputée pour son franc parlé et sa allure de star de magazine, ses fans auront bien du mal à croire qu’elle peut se trouver des défauts. Et pourtant, malgré son apparente confiance en elle, Kelly Vedovelli ne se trouve pas parfaite. Après tout, rare sont les personnes qui pourraient dire d’elles-mêmes qu’elles le sont. Néanmoins, Kelly Vedovelli reste l’une des plus belles femmes présentes à la télévision pour son public. Quels sont donc les complexes de la jeune femme ?

C’est ce 19 janvier qu’elle en fait part à sa communauté. Et la liste est longue ! D’abord Kelly Vedovelli n’aime pas franchement son nez. Surtout le bout de son nez qui, selon elle, a un creux disgracieux. Ensuite, elle trouve qu’elle a des kilos en trop et a visiblement du mal à les assumer si ils font partie de la liste de ses complexes.

Enfin, Kelly Vedovelli dit également qu’elle est “brune, 30 ans, pas mariée ni d’enfants”. Être brune serait donc un complexe pour la chroniqueuse de TPMP ? Voilà donc pourquoi elle teint si souvent sa belle chevelure. Les internautes sont pour le moins étonnés de constater que la superbe Kelly Vedovelli puisse se trouver autant de défauts. Aussi, elle rajoute à son propos qu’il faut s’efforcer d’être doux envers soi. Car quand on se cherche des choses qui clochent on en trouve forcément.

Des révélations étonnantes pour ses fans

Pour la suite de l’échange avec ses abonnés, LDPeople n’oublie pas de vous la raconter. Kelly Vedovelli répond à une question sur le fait qu’elle ait eu recours à la chirurgie esthétique pour son postérieur. Ce à quoi elle répond que non, son “big boule” est d’origine. Encore un complexe pour la jeune femme ? Ce partage via ses stories Instagram marque le retour de Kelly Vedovelli sur le réseau social. En effet, depuis quelques semaines elle n’était pas très présente.

Son retour se marque également par la suppression de très nombreuses publications de son profil. À vrai dire, il n’en reste que 8 à ce jour. Une façon pour elle de se défaire de son ancienne image pour commencer l’année sur de nouvelles bases ? Ses followers s’étaient inquiétés de ce grand ménage et avaient alors tenté d’en savoir plus auprès!s de la chroniqueuse de TPMP. Kelly Vedovelli les rassurait alors, tout en les remerciant de leurs sollicitations pleines d’amour. De plus, si cela peut la rassurer à son tour, les abonnés de Kelly Vedovelli ne lui trouve pas le moindre défaut !