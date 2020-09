Kelly Vedovelli: “du monde au balcon”, elle montre tout ! c'est la vedette de la toile

Kelly Vedovelli affole la Toile en posant dans une robe aux couleurs des lilas. Car la robe en question met en valeur les formes généreuses de la chroniqueuse de Touche pas à mon poste. Sa silhouette est parfaitement soulignée. Resserrée à la taille et découverte sur le haut du corps, cette robe va à merveille à Kelly Vedovelli. La jeune femme se fait maquiller et coiffer comme une princesse pour une occasion spéciale, encore tenue secrète. Mais pour donner un avant-goût de ses projets à venir à ses fans, Kelly Vedovelli partage donc cette photo d’elle dans laquelle elle rayonne.

Kelly Vedovelli prépare quelque chose de superbe

Kelly Vedovelli est suivie plus de 685 000 personnes sur Instagram. Pas facile de contenter tout le monde avec autant d’abonnés. Mais la belle parvient l’exploit de les mettre tous d’accord. En effet, elle sait s’exposer d’une manière qui stimule l’imagination de ses fans. Dans une de ses dernières publications sur Instagram, elle fait l’unanimité dans une tenue sublime. Une tenue qui va mettre en valeur les formes généreuses de la chroniqueuse de Touche pas à mon poste. Car Kelly Vedovelli n’est pas seulement un membre de l’équipe de Cyril Hanouna sur C8. Elle est aussi une adepte de la mode et des tendances, et également une jeune femme qui aime se lancer des défis. Ainsi, elle ne dépense pas tout son temps et toute son énergie sur le plateau de Touche pas à mon poste.

Des projets secrets qui la mettent à l’honneur

Une partie de l’ambition de Kelly est consacrée à ses projets personnels. Pour la rentrée, elle sortait notamment un agenda qui lui ressemble. Ses fans peuvent donc l’emporter partout avec eux, admirer ses photos inédites et se délecter de ses citations bien senties. Le projet a pris plusieurs mois à prendre forme et jusqu’au bout, Kelly Vedovelli a gardé la surprise pour ses fans. Là encore, avec cette publication, les abonnés de Kelly Vedovelli imagine qu’une surprise les attend. Mais la belle n’en dit pas davantage, elle se contente de montrer quelques instants de la préparation d’une séance photos grandiose.

Voir cette publication sur Instagram 👗 Like a Princess Une publication partagée par Kelly 💍 (@kellyvedovelli) le 17 Sept. 2020 à 9 :48 PDT

Le 17 septembre dernier, Kelly Vedovelli laisse donc filer quelques pistes sur son nouveau projet en cours. Tout ce que nous pouvons savoir jusque là, c’est que la belle va poser dans des tenues sublimes. Des tenues qui vont donc sublimer la silhouette de la star. Mais à quelles fins ? Cela reste encore un mystère. Les fans de Kelly Vedovelli trépignent d’impatience. Car ce sont certainement de magnifiques images de la chroniqueuse de Touche pas à mon poste qui seront à l’honneur dans quelques temps. Et pour patienter, Kelly Vedovelli sait proposer à ses abonnés un contenu varié et agréable aux yeux.

Encore un peu de patience donc. Bientôt les paillettes vont nous monter à la tête et Kelly Vedovelli va nous éblouir encore une fois de ses talents de mannequin.