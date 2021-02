Kelly Vedovelli en roue libre, elle se défoule sur ceux qui l’attaquent sur son poids !

Kelly Vedovelli ne laisse pas passer les abus des internautes lorsque cela la concerne personnellement. Mieux vaut ne pas la chercher car il est clair qu’elle ne se laisse pas faire. Lassée de se faire attaquer sur son poids sur les réseaux sociaux, elle rétorque d’une façon mémorable et qui fait polémique. LDPeople vous résume cette affaire.

Kelly Vedovelli est en roue libre ?

Kelly Vedovelli est l’une des chroniqueuses incontournables de Touche pas à mon poste sur C8. Dans la bande de Cyril Hanouna depuis de nombreuses années, elle est une personnalité très appréciée du public de l’émission. La jeune femme est célèbre pour son franc parlé, sa beauté, son style impeccable et ses avis parfois bien tranchés. Sincère et parfois impulsive, Kelly Vedovelli reste une personne à l’écoute de ses émotions et peut déraper lorsqu’elle est blessée.

En effet, son attitude de ses deniers temps fait polémique auprès de son public. Les internautes choisissent leurs camps quant à sa réaction du 2 février dernier en plateau dans Touche pas à mon poste. La chroniqueuse s’est emportée et a insulté copieusement les utilisateurs de Twitter. Ses propos lui ont valu de se faire exclure du plateau par Cyril Hanouna. Ce qui a encore divisé le public sur les réseaux sociaux. Et dernièrement, le 7 février dernier, Kelly Vedovelli a remis le couvert avec une attitude que certains qualifient donc de très contestable.

La chroniqueuse montrent les crocs

Un de ses abonnés s’évertuaient à la critiquer en message privé sur Instagram. Lors de leur échange, il s’attaquait à la chroniqueuse de Touche pas à mon poste sur son poids. Elle lui a alors répondu un « Dans ton c** » bien envoyé. Mais affiche ensuite la discussion privée dans l’une de ses stories. Le nom d’utilisateur de l’internaute en question s’est retrouvé à la vue de tous et lui aura valu certainement de se faire reprendre par la communauté de Kelly Vedovelli. C’est donc une réaction assez violente de la part de la chroniqueuse. Mais elle semble bien décidée à ne plus rien laisser passer.

Les prochains internautes qui souhaiteraient échanger avec la jeune femme sont prévenus, ils n’ont pas intérêt à tenter de la blesser. Ce déferlement de critiques à l’égard de Kelly Vedovelli c’est au quotidien qu’elle y fait face. En effet, c’est parce qu’elle est une personnalité publique que les internautes se permettent de donner leurs avis sur elle. Et d’autant plus depuis son dérapage du 2 février chez Touche pas à mon poste. Alors qu’elle s’est faite exclure du plateau par l’animateur phare de C8, et qu’elle a insulté les utilisateurs de Twitter, nombreux étaient ceux qui ont décidé de lui renvoyer la balle. Mais Kelly Vedovelli n’en peut plus de cet acharnement. Elle montre ainsi le sort qu’elle réserve à ceux qui dépasseront les bornes.

Kelly Vedovelli n’est pourtant pas du genre à être vindicative. Elle revient d’ailleurs à demi-mots sur son intervention polémique dans l’une de ses stories Instagram du 10 février.