Kelly Vedovelli encourage les internautes à suivre le challenge de Cyril Hanouna “Protège ton pote”

Kelly Vedovelli est l’une des chroniqueuses de Touche pas à mon poste, émission culte de C8 et présentée par Cyril Hanouna. La jeune femme est l’une des plus appréciées du public de l’émission. Sur les réseaux sociaux notamment, Kelly Vedovelli cartonne grâce à ses abonnés. En effet, elle s’implique tant sur Instagram qu’elle délaisse même complètement son compte Twitter. Mais fidèle à son chef de file, elle rejoint ses efforts pour inciter les jeunes au respect des gestes barrières. “Protège ton pote” va faire le tour d’Internet et pourrait jouer un rôle dans le ralentissement de la propagation du virus. C’est en tout cas l’un des espoirs de la belle Kelly Vedovelli.

Kelly Vedovelli soutient le challenge lancé par Cyril Hanouna

Kelly Vedovelli participe elle aussi au challenge que met en place Cyril Hanouna sur les réseaux sociaux. En effet, il appelle, à travers on challenge, les jeunes à respecter les gestes barrières en introduisant une dimension de jeu. “Protège ton pote” suppose de faire un geste de karaté, bras tendus sur le côté, pour maintenir une distance de sécurité raisonnable entre deux amis. La jolie blonde de Touche pas à mon poste adhère, de même que ses collègues, et va partager ce challenge autour d’elle. L’objectif étant de ralentir autant que possible la circulation du virus. Les services de réanimation des hôpitaux ne peuvent pas se retrouver débordés comme au mois de mars et d’avril. Autrement cela impliquerait un reconfinement de la population. Pour éviter le pire, permettre aux commerces, bars et restaurants de rester ouverts, le challenge “Protège ton pote” pourrait être salvateur.

Le challenge qui veut sauver les Français d’un reconfinement programmé

Pour donner de la visibilité rapidement au challenge, Cyril Hanouna nomme des personnalités pour l’imiter. Mais Kelly Vedovelli, comme d’autres chroniqueurs de Touche pas à mon poste, n’attendent pas leurs nominations pour faire parler du mouvement. En effet, Kelly Vedovelli s’implique autant dans l’émission de C8 que dans ses projets personnels. Alors, elle se fait un devoir de faire passer le message de son animateur. D’autant qu’il s’agit d’un message simple, efficace et bienveillant. Si tous ensemble nous respectons les gestes barrières, nous pourrons peut-être éviter un reconfinement. Qu’il soit ciblé ou généralisé, Kelly Vedovelli ne souhaite pas le voir s’appliquer. Certainement que très peu de personnes pensent que le reconfinement soit la seule solution. Tout l’équipe de Touche pas à mon poste soutient donc l’initiative de l’animateur, Cyril Hanouna.

Le coup de cœur de @Francesca_Cheka concerne le challenge lancé par @Cyrilhanouna pour rappeler l’importance des gestes barrières pour lutter contre la #COVID19 #ProtegeTesPotes #TPMP pic.twitter.com/4slUjYFSfI — TPMP (@TPMP) September 28, 2020

Kelly Vedovelli reste un repère pour ses fans dans les temps difficiles

Kelly Vedovelli reste très active sur les réseaux sociaux. Stories ou publications sur Instagram, le jolie blonde continue de faire ce pourquoi elle régale ses fans. Exprimer des opinions claires et trancher sur des sujets d’actualités, quitte à se retrouver au cœur de vives polémiques, et partager des photos dans lesquelles elle est absolument sublime. Les abonnés de Kelly Vedovelli sont heureux de constater qu’elle ne change pas de cap. Dire tout haut son opinion et savoir l’argumenter, quitte à en énerver certains, ce un des nombreux talents de la jeune femme. Mais elle est également douée pour prendre la pose. Les fans de Kelly Vedovelli sont effectivement fascinés par sa beauté. Ses grands yeux bleus, son regard perçant, ses tenues de fête et ses formes avantageuses sont sans égal pour ses fans.

Kelly Vedovelli s’engage donc aux côtés de Cyril Hanouna pour soutenir son challenge. Bien qu’elle n’ait pas forcément mal vécu le confinement, elle a entendu assez de témoignages qui prouvent que le travail est trop important pour beaucoup de personnes. Certains risquent en effet de se retrouver à la rue ou sans emplois si un reconfinement est de nouveau annoncé. Malgré les aides de l’État prévues dans ce cas de figure, cela risque de coûter beaucoup trop cher à de nombreux français.

Un combat de solidarité

Kelly Vedovelli n’est pas du genre à garder son opinion pour elle. Franche, directe et sincère, elle plaît à ses fans grâce à son tempérament indomptable. Mais l’arrivée de la pandémie est bien obligée de tous nous ramener à faire face à notre humilité. En effet, qu’importe nos qualités, nous sommes tous vulnérables face à la maladie. Alors, ce n’est que des efforts solidaires qui pourront nous permettre de continuer de vivre le plus normalement possible, malgré la circulation active du virus sur le territoire. Kelly Vedovelli a bien intégré ce paramètre et depuis le début, elle prône l’utilité du masque auprès de ses abonnés. De même, elle rappelle l’importance des gestes barrières. Alors, rien de plus logique pour Kelly Vedovelli que de suivre le mouvement lancé par Cyril Hanouna. “Protège ton pote” pourrait sauver des vies.