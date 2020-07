Kelly Vedovelli enflamme les réseaux sociaux avec un décolleté vertigineux

Chaque photo postée par Kelly Vedovelli fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ce fut, une fois de plus le cas avec un cliché d’elle posté sur Instagram où l’on voit la jeune femme vêtue d’une mini robe vraiment très hot. Elle a vraiment fait baver ses admirateurs.

Pour faire plaisir à ses fans, Kelly Vedovelli aime prendre la pose régulièrement. Ce fut une fois de plus le cas, très récemment, dans une robe ravissante et qui mettait vraiment en valeur le corps de rêve de l’influenceuse. Sur le cliché, on distingue aussi sa chienne Rosie, qu’elle adore.

Kelly Vedovelli : Un confinement passé à la campagne

Kelly Vedovelli, comme de nombreux Français, a très mal vécu le confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19. Depuis que le déconfinement a été décrété, la jeune femme revit. Elle profite à plein de cette nouvelle liberté même si elle redoute comme tout le monde la possibilité d’une deuxième vague. Durant cette période de confinement, l’une des chroniqueuses de TPMP, l’émission de Cyril Hanouna, était réfugiée à la campagne, avec plusieurs de ses proches. Le relativement s’est mieux passée que si elle était restée en ville. Kelly Vedovelli a pu profiter à plein des animaux et la nature. La danseuse, qui brillait dans le clip d’une chanson de Maitre Gims, a pu se détendre à la campagne dans un cadre bucolique.

Le retour à Paris

Après deux mois de confinement, elle commençait à trouver le temps long et avait hâte de retrouver Paris et son appartement. Elle a pu aussi retrouver sa garde-robe qui est vraiment très fournie. La jeune femme est fan de mode et achète de nombreux vêtements. De plus, en tant qu’influenceuse, elle reçoit aussi de nombreux vêtements gracieusement. La jeune femme possède toujours les tenues les plus à la mode. Chaque modèle qu’elle porte fait le buzz et entraîne de nombreuses admiratrices à acheter les mêmes modèles. Elle est très prescriptrice. C’est ce qui plait d’ailleurs aux marques. Elle noue d’ailleurs régulièrement des partenariats avec différentes marques. Cela génère aussi beaucoup d’argent pour la jeune femme.

Ver esta publicación en Instagram Petit 🐰 à la 🌊 Una publicación compartida de Kelly 💍 (@kellyvedovelli) el 30 Jun, 2020 a las 10:37 PDT

Une robe à tomber

Kelly Vedovelli est très active sur son compte Instagram. Il est régulièrement alimenté et l’on peut y voir la silhouette de rêve de la jeune femme. A chaque post sur les réseaux sociaux, c’est le buzz sur la toile. Chaque publication est travaillée avec soin. Elle prend souvent la pose avec ses deux chiens. A chaque publication, les tenues qu’elle porte sont toujours très hot. Ce fut le cas dans un post récent où elle s’affiche dans une robe blanche très courte qui met en avant son côté glamour. Elle prend la pose, tout simplement, sur le sol. Son regard sent le soufre et a dû enthousiasmer de nombreux admirateurs. Le cliché a d’ailleurs été abondement liké et commenté. Les commentaires étaient d’ailleurs très laudateurs. « Tu es sublime », pouvait-on lire. Elle est accompagnée de sa chienne Rosie. Le cliché a créé l’évènement.