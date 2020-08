Kelly Vedovelli est complètement fan de l’incroyable collection de vêtements de Cyril Hanouna !

Kelly Vedovelli: Comme il l’avait annoncé en juin dernier, le célèbre animateur de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna lance sa propre marque de vêtements, Baba Collect, au début de l’été, le présentateur avait annoncé à ses fans l’arrivée d’une grosse surprise. Via son compte Instagram, il demandait à ses followers de rester attentifs à ses prochaines annonces, et quelques heures plus tard, il dévoilait son nouveau grand projet.

En collaboration avec Projet X Paris, la star est devenue l’ambassadeur de la marque de prêt-à-porter, et a d’ailleurs lancé sa propre collection. Le producteur de C8, s’est alors transformé en mannequin pour les besoins du shooting, et il prenait la pause dans ses dernières créations. Un nouveau métier et une nouvelle sphère d’activité pour le “Troublion“ du paysage audiovisuel français, visiblement jamais à court d’idées.

Ce dimanche 23 août 2020, c’était au tour de l’une de ses chroniqueuses emblématiques de faire la promotion de cette ligne de vêtements, en postant une photo du shooting de Baba, accompagné d’un joli commentaire “ bah c’est plutôt pas mal ! “.

De son côté, Cyril Hanouna partageait sur Twitter une vidéo enregistrée lors de la séance photos, une publication qui a directement fait réagir sa communauté par un grand nombre de messages hyper positifs : ” Collection au top, hâte de m’acheter la sacoche, tu es vraiment trop fort ! “, ” Tu as l’air d’un vrai mannequin sur cette vidéo ! En plus, ça se voit que tu prends beaucoup de plaisir ! “, ” Il devrait faire une collaboration avec Kelly Vedovelli aussi, j’adore son style “, ” Trop beau les vêtements, bravo Baba, tu es le meilleur ! “.

Un joli coup de pub pour ces créations, qui devraient à coup sûr rencontrer un joli succès pour cette ligne, créé par Projet X Paris, nommée Baba Collab, née du désir mutuel entre le célèbre présentateur et la marque française du streetwear. Les responsables de l’enseigne de prêt-à-porter se réjouissaient également de cette co-création en partageant ce message afin d’expliquer leur concept : ” La vision futuriste, avant-gardiste et dynamique de la marque étant complètement en accord avec la philosophie de Cyril, cette collaboration fut une évidence “.

” Cette ligne de vêtements destinée au grand public se veut confortable, stylée et tendance. Inspirée par les codes du streetwear, du workwear, de la hype, c’est un savoureux mélange d’univers qui rassemble toutes les générations. Selon Baba Collab, la richesse est dans le monde qui nous entoure. Une gamme de vêtements Homme, regroupant plus de 20 références qui seront disponibles dès le mois de septembre 2020, en quantité limitée, à un prix accessible autour de 29,95 € à 89,95 € » peut-on lire sur le site de la célèbre enseigne.

Kelly Vedovelli semble donc avoir validé ce projet et se réjouit de la prochaine réussite de son ami et patron, qu’elle devrait d’ailleurs bientôt retrouver dans Touche pas à mon poste, qui reprendra d’ici quelques jours, dans une nouvelle version avec de nouveaux chroniqueurs présents en plateau. La belle Kelly Vedovelli devrait donc retrouver une partie de l’ancienne équipe, mais également de nouveaux visages pour une nouvelle saison de Touche pas à mon poste, toujours basé sur l’humour, et le délire si cher à son boss, Cyril Hanouna.

Concernant sa nouvelle activité, le célèbre animateur de C8 a été baigné dans l’univers de la mode dès son plus jeune âge. En effet, sa mère, arrivée de Tunis en 1969, a été durant de nombreuses années la gérante d’une boutique de luxe à Vincennes. Aujourd’hui, il revient donc dans le monde de la mode avec une collection colorée dans un style qui correspond parfaitement à son état d’esprit. ” Mes chéris, je suis trop heureux de vous dévoiler ce projet. C’est la Baba Collab avec projet X Paris. Merci à toute l’équipe de PXP, Mister Fifou pour les photos, mais aussi à ma styliste Delphine Nizard. La collection sera disponible en septembre, trop trop hâte ! ” annonçait déjà le célèbre animateur, il y a quelques semaines.

Encore un nouveau projet pour le papa de Lino et Bianca qui sera prochainement très occupé avec la promotion de cette nouvelle activité, mais également avec le retour de ses émissions à l’antenne et la rentrée qui s’annonce explosive. Dès le lundi 31 août 2020, les fans de Baba pourront le retrouver quotidiennement sur les antennes de C8.

Dans un premier temps, Cyril Hanouna débutera avec Balance ton post !, qui sera désormais diffusé à partir de 17 h 45, à la place de C’est que de la télé !. Alors que depuis 2018, le programme n’était diffusé qu’une fois par semaine, il se déclinera maintenant dans une version quotidienne et dans une autre case horaire. Un programme qui verra le retour de Raquel Garrido, Karim Zeribi, Éric Naulleau, Bernard Laporte et également à Yann Moix.

Ce sera ensuite au tour de Touche pas à mon poste d’arriver à l’antenne, vers 18 h 45. Plateau sur lequel on devrait également retrouver Valérie Benaïm, Benjamin Castaldi, Isabelle Morini–Dubosc ou Jean-Michel Maire, mais également de nouveaux arrivants comme Jean-Pascal Lacoste, ou encore Patrice Laffont. La belle Kelly Vedovelli devrait aussi être de la partie, alors que Matthieu Delormeau a lui décidé de quitter l’émission.

Mais loin de s’arrêter là, Cyril Hanouna enchaînera quotidiennement, à 20 h 15, avec le jeu À prendre ou à laisser, dans une version revisitée. Trois émissions produites par H20, la société de production de Cyril Hanouna, qui occupera donc toutes les soirées de C8 du lundi au vendredi pour le plus grand plaisir des fans de Baba.

Néanmoins, fidèle à son habitude, Cyril Hanouna se fera remplacer par d’autres membres de ses équipes, chaque vendredi. En fin de semaine, Éric Naulleau sera en charge de la présentation de Balance ton post !, Benjamin Castaldi pour Touche pas à mon poste, et sa grande amie, Valérie Bénaïm, de l’émission À prendre ou à laisser. Une rotation qui permettra à Cyril Hanouna de souffler un peu et de se laisser du temps pour ses autres activités qui sont également nombreuses.

Rendez-vous donc, dès la fin de ce mois d’août, pour découvrir le célèbre présentateur dans ses émissions, nouvelles formules, peut-être habillé de sa collection Baba Collect afin de continuer à en faire la promotion.