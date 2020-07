Kelly Vedovelli et son chemisier décolleté font sensation sur Instagram, on voit tout !

Kelly Vedovelli profite de l’arrivée de l’été pour prendre des poses un peu plus lascives sur Instagram. Et ce ne sont pas ses fans qui vont s’en plaindre. Au contraire, comme chaque année, l’été est propice à al détente et à la farniente. Mais c’est aussi l’occasion de porter des tenues plus légères pour prendre le soleil. Kelly Vedovelli confirme alors la règle et s’expose davantage afin de perfectionner son bronzage estival.

De superbes photos font de Kelly Vedovelli le compte Instagram à suivre cet été

Kelly Vedovelli est une chroniqueuse de la bande de Cyril Hanouna. dans Touche Pas à Mon Poste ou encore C que du kif elle est réputée pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Nombreux de ses fans la suivent d’ailleurs parce qu’en plus d’être belle et à la pointe de la mode, elle dit ce qu’elle pense sans détours. Une franchise qui fait du bien aux téléspectateurs malgré quelques dérapages incontrôlés. Kelly Vedovelli peut aller parfois trop loin. Mais c’est la première à reconnaître ses erreurs. Et elle peut compter sur ses fans pour la soutenir. Car il la préfère franche qui fasse des erreurs que consensuelle et trop timide. Et pour le coup, Kelly Vedovell une transige pas avec qui elle est.

Le compte Instagram de la chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste est à son image. Ce sont des paillettes, du rose, des arc-en-ciel et tout ce qui brille qui font l’unité de sa page Instagram. Et lorsqu’elle partage des photos ou des images, les textes en descriptions sont tout aussi uniques et sincères qu’elle. Kelly Vedovelli manque déjà à ses fans car tout l’été, ce sont des rediffusions qui vont passer à la télévision, dans Kiffons l’été. Mais si elle manque à es fans, il faut savoir qu’ils lui manque aussi beaucoup ! Et que pour rien au monde elle ne va ralentir son activité sur les réseaux sociaux. Que tous le monde se rassure alors, Kelly Vedovelli peut même se rendre à l’autre bout de la planète que nous aurons encore le droit d’avoir son avis et des photos de la star.

Un chemiser décolleté qui fait parler de lui

Une de ses photos qui fait d’ailleurs sensation ces dernières heures, est une photo d’elle dans un chemisier décolleté. La jeune femme prend un selfie sur Instagram qu’elle partage dans une story le 6 juillet dernier. Les fans la découvre alors les yeux bleus étincelants grâce à une filtre adapté sur Instagram. Mais le beau bleu de ses yeux ressort encore davantage car la chemise qu’elle porte est elle aussi bleue. Le chemisier est ouvert de quelques boutons et les colliers dorés de Kelly Vedovelli brillent aussi pour tomber dans le creux de son décolleté. Encore une image qui va rester dans la mémoire de ses fans.

La photo de Kelly Vedovelli est ravissante et les paillettes du filtre de l’image ajoute un aspect féérique au tout. Et si certains se perdent dans son décolleté, c’et surtout le regard de la jeune femme qui marque les fans. Les yeux de Kelly Vedovelli font chavirer le cœur de ses admirateurs. Et avec l’été qui s’installe, ces derniers vont bien avoir du mal à ne pas lui faire des déclarations enflammées. En effet, plus l’été avance et plus Kelly Vedovelli partage des photos d’elle en tenue légère qui risquent de créer un buzz sur la toile.

D’autres photos de Kelly Vedovelli ont de quoi attirer l’attention des internautes

Elle partageait aussi une photo d’elle installée sur un bateau. Elle aura pris le temps d’enfiler quelque chose pour ne pas se trouver en maillot de bain. Mais la tenue choisie n’est pas non plus faire pour autre chose que pour la plage. C’est-à-dire que c’est une robe brodée par de très larges mailles. Et elle est faite pour laisser apparaitre le maillot de bain qui se portent dessous. Avec une petite robe de plage blanche et son maillot de bain, deux pièces, doré et brillant, Kelly Vedovelli s’affiche rayonnante. Elle reste fidèle à son look et à ses goût et ne manque pas de faire sensation auprès de ses abonnés.

Voir cette publication sur Instagram Petit 🐰 à la 🌊 Une publication partagée par Kelly 💍 (@kellyvedovelli) le 30 Juin 2020 à 10 :37 PDT

Et ce n’est que le début des photos de ce genre. Nous avons encore deux mois pour profiter quotidiennement des photos de Kelly Vedovelli qui prend ses aises pour les fortes chaleur de l’été. Un autre des cliché qui n’a pas manqué de faire sensation pour le moment, c’est une photo d’elle dans laquelle elle est allongée sur le sol. Kelly Vedovelli se prélasse dans une robe moulante et blanche ravissante. Et ce qui fait craquer les fans de la chroniqueuse en plus de pouvoir l’admirer dans cette position, c’est son adorable petit chien qui vient s’assoir sur son ventre.

« Roro » aussi, le petit chien de Kelly Vedovelli, rejoint le mouvement

Pour ceux qui ne connaissent pas bien Kelly Vedovelli, Rosie est le prénom de son animal de compagnie. Une femelle, un petit Yorshire qui fait craquer internet.

Comme toutes les célébrités sur Instagram, Kelly Vedovelli ne refuse pas de faire de la publicité pour les marques qu’elle affectionne. Dans cette dernière photo c’est au tour de Shein de profiter de la visibilité que propose le compte Instagram de Kelly Vedovelli. Et avec « Roro » sur la photo, c’est encore plus fans qui vont s’arrêter sur cette publicité ! Kelly vedovelli n’a pas fini de surprendre ses fans avec d’autres photos. Et il faut bien admettre qu’ils sont Imaptients d’en découvrir de nouvelles ! En effet, l’été est propice à la détente. Mais, ils ne peuvent pas imaginer se détendre sans avoir des nouvelles de leur chroniqueuse préférée.