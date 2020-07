Kelly Vedovelli fait monter la température comme jamais avec ses nouvelles photos « hot »

La sublime Kelly Vedovelli a publié récemment un cliché d’elle sur son compte Instagram. Elle s’affiche en mini-jupe. Comme souvent sur sa page, la photo a évidemment créé le buzz et les commentaires se sont multipliés. Elle évolue dans le monde des soirées mondaines et de la mode avec grâce.

Kelly Vedovelli, une influenceuse en vue

Kelly Vedovelli s’est fait connaître connue DJ. Elle monte différentes soirées festives depuis de nombreuses années. Kelly Vedovelli a plus d’une corde à son arc et explore d’autres domaines. En effet, elle est aussi très proche de Cyril Hanouna. Elle a été recrutée par le trublion du PAF, en 2017, comme animatrice musicale de TPMP. Cette place lui assure une belle visibilité médiatique. Elle est aussi mannequin. Il faut dire qu’elle a une plastique de rêve et qu’elle met en valeur les vêtements qu’elle porte.

Durant la crise sanitaire du Covid-19, la belle chroniqueuse âgée de 30 ans était confinée et elle est restée relativement discrète. Elle n’était d’ailleurs pas présente dans le programme « Ce soir chez Baba » de Cyril Hanouna. Cette émission a été improvisé durant le confinement pour remplacer « Touche pas à Mon Poste ».

TPMP de retour à l’antenne à la rentrée

L’émission emblématique de Cyril Hanouna sera de retour à la rentrée. Des mesures sanitaires particulières seront mises en place pour permettre aux spectateurs d’assister à l’émission qui se déroule en direct. Le plateau va certainement être aménagé en conséquence. Il y a quelques jours, Cyril Hanouna a beaucoup inquiété ses fans. En effet, l’humoriste a fait une chute en vélo. Il a dû aller à l’hôpital pour se faire plâtrer. Dans quelques semaines, Kelly Vedovelli sera de retour sur le plateau de TPMP, en compagnie des autres chroniqueurs. Cette émission est fondée sur les points de vue des différents chroniqueurs qui dissèquent les émissions de télé et parlent aussi beaucoup d’actualité.

En quelques années, « Touche pas à mon Poste » est devenu un programme phare du PAF. La jeune femme montre qu’elle est une reine de la mode. En effet, elle a posté une photo sur son compte Instagram avec une mini-jupe. Les commentaires élogieux se sont alors multipliés. « tu es sublime », « quelle beauté » ou encore « tu me fais rêver ». Ses abonnés adorent la suivre au quotidien. Elle alimente aussi beaucoup ses stories sur Instagram.

Kelly Vedovelli, fan de mode

Kelly Vedovelli, sur son compte Instagram s’affiche avec des tenues qui lui vont à ravir. Elle influence beaucoup les jeunes filles qui la suivent et qui veulent porter les mêmes vêtements. C’est pour cela que des marques font appel à elle pour mettre en avant des tenues. Elle est payée pour cela car elle a une forte visibilité. Elle porte ses tenues avec grâce et collabore avec de grands couturiers. Elle passe beaucoup de temps le matin à choisir ses vêtements pour être au top, chaque jour de l’année.