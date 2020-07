Kelly Vedovelli fait rugir la toile avec son décolleté plongeant !

Kelly Vedovelli attire souvent tous les regards. La jeune femme est célèbre pour être une des chroniqueuses phares des émissions de Cyril Hanouna. Mais elle est aussi connue pour être une très belle femme. Sur les réseaux sociaux, Kelly Vedovelli crée souvent l’événement avec des photos d’elle. Et dans la dernière en date elle affiche un décolleté plongeant qui fait rugir les internautes. En effet, c’est le buzz assuré pour Kelly Vedovelli maintenant que l’été lui permet de porter des tenues légères.

Kelly Vedovelli est ravissante mais également très sûre d’elle

Kelly Vedovelli partage de nombreuses photos sur son compte Instagram. Mais elle est aussi très active sur Twitter. En effet, la jeune femme est tout aussi célèbre, si ce n’est plus, pour son franc parlé que pour son physique avantageux. Car ses fans adorent qu’elle dise ce qu’elle pense sans détours et ils se reconnaissent également beaucoup dans ses prises de position. Dans les émissions de Cyril Hanouna, Kelly Vedovelli n’a pas peur des débats. Même si elle se retrouve seule contre tous, elle va au bout de ses idées et parvient à avancer des arguments pour convaincre son auditoire. Et c’est son tempérament combatif qui séduit ses fans avant tout.

Pourtant, ils ne sont pas contre le fait de retrouver la jeune femme dans des tenues légères sur la toile. Sur le compte Instagram de Kelly Vedovelli, pas de place au vulgaire. Mais les tenues qu’elle porte savent la mettre en valeur. Et ses fans sont littéralement sous le charme !

Une tenue qui fait réagir les internautes

C’est notamment le cas pour un chemisier que la jeune femme arbore dans une de ses stories. Elle prend soin de ne pas boutonner sa chemise au maximum afin de lasser apparaître un décolleté ravageur. Il est aussi accentué par les bijoux qu’elle porte autour du coup.

Mais ce qui rend cette photo exceptionnelle et qui fait rugir les fans, c’est le tout combiné à ses yeux de biche. En effet, Kelly Vedovelli joue de son regard enflammé couleur azur. Car sa chemise bleue, peu boutonnée, va faire ressortir la couleur de ses yeux superbement maquillés. De plus, elle utilise un des filtres disponibles sur Instagram pour ajouter de la brillance et du relief à son image. Comment ses fans pourraient-ils ne pas succomber devant un tel combo ? Kelly Vedovelli fait rapidement le tour d’internet avec cette photo.

La chemise bleue de Kelly Vedovelli n’a pas finit de faire parler de lui. Il offre un tel décolleté à la jeune femme que depuis le 6 sillet dernier, ses fans en parlent ! Et la chroniqueuse de C8 sait jouer de ses atouts. Notamment de son regard félin et de ses yeux bleus pétillants.

Les photos de Kelly Vedovelli épatent mais elle n’est pas qu’une jolie fille

Les autres photos de la jeune femme aussi sont très appréciées de ses fans. Que ce soit pour mettre en avant des marques de vêtements qu’elle affectionne ou pour passer des messages tendres à sa communauté sur Instagram, Kelly Vedovelli ne rate pas une occasion de buzzer. Et cela semble si naturel pour elle qu’il y a de quoi se demander si elle a besoin de faire des efforts pour avoir tant de succès. Pourtant, tout le monde doit travailler pour arriver à ses fins. Et Kelly Vedovelli montre à plusieurs reprises qu’elle n’est pas de celles qui se tournent les pouces. En effet, avant de prendre des vacances bien méritées, elle publie un agenda sur lequel elle travaillait depuis plusieurs mois. Avec une équipe de choc, elle propose un agenda original qui comporte des photos d’elle ainsi que des citations.

Les fans de Kelly Vedovelli se l’arrache déjà pour être certains de pouvoir en avoir un à la rentrée. Pendant six mois, en plus de son travail habituel, Kelly Vedovelli a mis son âme dans ce projet. Des séances photos et le travail de plusieurs textes et maquettes ont été nécessaires pour arriver à ce résultat final. Et elle est donc très fière de proposer enfin à ses fans son agenda original.

Une travailleuse acharnée

Sans compter les efforts qu’elle a du faire pour garder le secret de ce projet avant sa sortie. En effet, Kelly Vedovelli a l’habitude de tout raconter avec ses fans. Comme nous le disions plus haut, elle n’a pas pour habitude de rester muette du tout. Elle a donc du prendre son mal en patience et se rassurer en se disant que la surprise valait la peine.

Kelly Vedovelli épate encore ses fans et continuera de le faire autant que possible. Avec eux, elle entretient une relation particulière et elle n’oublie jamais de leur adresser un petit mot. Par exemple, elle avoue être déjà en manque de leurs interactions alors que les vacances ne viennent que de commencer pour la jeune femme.

Mais c’est aussi l’occasion de leur dire qu’elle sera heureuse de les retrouver à la rentrée pour de nouvelles aventures. Il faut bien croire qu’elle sera aussi impatiente que ses fans de reprendre sur C8 !