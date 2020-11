Kelly Vedovelli: gros, gros malaise en plateau de TPMP! Elle insulte violemment Yannick Noah

Ce jeudi 5 novembre, Cyril Hanouna a dévoilé des images de Kelly Vedovelli en train d’insulter Yannick Noah. Ces révélations ont bien sûr rapidement fait le buzz.

Ce jeudi 5 novembre, dans Touche Pas à Mon Poste, Cyril Hanouna avait dans sa ligne de mire la chroniqueuse Kelly Vedovelli. Le cancre du PAF a en effet récupéré un enregistrement où la jeune blonde insulte en off le célèbre sportif. Avec son acolyte Sasha Elbaz, l’animateur de C8 a ainsi tenté de confronter l’influenceuse à ses déclarations.

Sasha Elbaz remplace depuis peu Jean-Luc Lemoine. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il est doué pour fouiner dans les coulisses de l’émission. Sasha Elbaz et Cyril Hanouna ont ainsi diffusé sans hésitation les images de Kelly Vedovelli en train de lâcher : “Il a l’air c** lui !“. A ce moment-là, elle était en train de découvrir le coup de gueule de l’ancien tennisman sur son compte Instagram.

“C’est l’invasion des imbéciles. “

A l’écoute de ses propres insultes, Kelly Vedovelli n’avait pas l’air d’assumer. Cyril Hanouna se frottait déjà les mains à l’idée de faire du buzz. Mais tout le monde sait que Kelly Vedovelli n’a pas la langue dans sa poche. En novembre 2019, elle s’en était prise en direct à Karine Le Marchand : “Elle se moque de nous depuis le début […] Je crois que là, c’est la preuve, vraiment, qu’elle n’en a rien à faire des gens, et même sa façon de présenter montre son hypocrisie”. Ce soir-là, la belle blonde ne s’était pas faite que des amies. La présentatrice du Bonheur est dans le pré s’était faite une joie de la rembarrer dans un de ses posts sur instagram.

« Les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d’imbéciles qui, avant, ne parlaient qu’au bar, après un verre de vin et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite alors qu’aujourd’hui ils ont le même droit de parole qu’un prix Nobel: c’est l’invasion des imbéciles », avait écrit l’animatrice de La France a un Incroyable talent, en citant l’écrivain Umberto Eco.

Kelly Vedovelli excelle dans l’art de critiquer les autres. Lundi 26 octobre, elle a une nouvelle fois récidivé. Sa cible cette fois-ci était l’humoriste belge Laura Laune. Cette dernière a chanté un texte loin d’être politiquement correct sur le plateau de On est presque en direct, la nouvelle émission de Laurent Ruquier.

Kelly Vedovelli appelle à l’apaisement : un comble ?

Kelly Vedovelli s’était ainsi emportée : “Ça me gave mais littéralement. En fait le problème c’est que c’est son fond de commerce. Elle a toujours fait ça, et malheureusement elle ne sait pas le faire. En plus de ça, là franchement c’est la merde, dans le pays c’est la merde, dans le monde c’est la merde (…) je pense qu’il faudrait commencer à fermer sa bouche et à donner de l’amour et apaiser les gens plutôt que de chauffer les gens et de surenchérir”. Et elle, “donne-t-elle de l’amour” ? On lui laisse la liberté de répondre.