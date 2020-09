Kelly Vedovelli: le best-seller de ses photos sans vêtements créent l’unanimité complète de la toile

Kelly Vedovelli se fait connaître du grand public en jouant dans un clip que tout le monde connaît. Elle était installée dans le public de l’émission Canal Football Club. Placée juste derrière le présentateur, Kelly se faire remarquer par le rappeur Maître Gims. Sana attendre il lui propose de tourner dans son clip, Bella. Puis elle rejoint des agences de mannequin et gagne sa vie grâce à sa beauté. Mais Kelly Vedovelli possède également un certain talent aux platines. Elle va donc se produire pour plusieurs évènements, fréquentés par le gratin de la télévision. C’est de cette façon que Cyril Hanouna va la remarquer et lui proser de rejoindre TPMP. Depuis 2017, Kelly Vedovelli voit donc sa notoriété grimper. Consciente de ses atouts, elle sait aussi en jouer sur les réseaux sociaux. Ainsi, nous vous proposons aujourd’hui un top 3 des plus belles photos de Kelly Vedovelli.

Kelly Vedovelli impose son style

Kelly Vedovelli sait effectivement que son image est importante pour son travail. La communication est une partie essentielle de ce qui constitue sa notoriété. Mais avec ses fans, Kelly Vedovelli ne triche pas. C’est aussi ce qu’ils apprécient chez elle. Aussi, les images d’elles les plus belles aux yeux de son public sont souvent celles où elle se présente en vêtements d’Eve. Voici notre top 3 des photos de la chroniqueuse de TPMP, sans vêtements.

Rien d’autre qu’un drap bleu plutôt que la vie en rose

Le regard perçant, Kelly Vedovelli fascine ses fans. Émerveillés par tant de beauté, ils craquent les uns après les autres. pas de place pour la déprime devant de telles images. De quoi voit la vie en rose, ou en bleu finalement.

Kelly Vedovelli qui ne porte qu’un peignoir

Un peignoir pour seul vêtement, voilà qui va stimuler l’imagination des fans de la belle. C’est également l’occasion pour elle de rappeler que l’heure de la rentrée approche et qu’il n’est jamais trop tard pour apprécier la détente des vacances.

Un bain moussant un peu trop chaud ?

Kelly Vedovelli achevait ses abonnés avec ce cliché. Sans aucun vêtements, allongée dans son bain de mousse, la chroniqueuse de TPMP sait comment faire grimper la température. Et vous, quelles sont vos images favorites de la star ?