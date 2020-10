Kelly Vedovelli : Loana impossible à joindre, Kelly raconte leur dernière discussion

Loana ne répond plus à son portable et Kelly Vedovelli est très inquiète. Tous les fans de Loana sont d’ailleurs en train de se faire un sang d’encre. En effet, la situation que traverse la vedette de Loft Story est très délicate. Elle accusait récemment son ex compagnon de l’avoir rouée de coups. Après avoir déposé plainte contre lui, elle a reçu des menaces car Fred Cauvin, son ex compagnon, dément les accusations de Loana. Mais plutôt que de s’arrêter là, il va se venger et tenter de la faire passer pour un monstre. Loana rendra coup pour coup dans cette guerre médiatique. Mais cette querelle empêche les internautes de se concentrer sur l’urgence de cette situation, à savoir le fait que Loana ait besoin de soins et soit peut-être en danger.

Internet tremble pour la santé de Loana

Kelly Vedovelli s’inquiète, tout comme de nombreuses personnes qui apprennent ce que traverse Loana. D’autant qu’elle serait aujourd’hui impossible à contacter. C’est en tout cas ce qu’indique Kelly Vedovelli sur le plateau de Touche pas à mon poste, le 29 septembre dernier. En effet, les jeunes femmes avaient échangé à propos de publication s étranges de Loana sur Instagram. Dans la nuit, deux publications qui ne ressemblent en rien à ce qu’elle a l’habitude de partager sont publiées. L’une de ses deux images est un cliché de Loana sans aucun vêtements. Kelly Vedovelli comme d’autres membres de sa communauté de fans sont interpelé par ce partage incongru. Loana déraille ou a-t-elle été piratée ? Kelly Vedovelli s’empresse de joindre Loana pour en avoir le cœur net. Au pire elle tentera de l’apaiser et au mieux, elle l’informera d’un piratage en cours.

Loana ne répondait pas aux appels de Kelly Vedovelli. Mais elle prendra le temps de lui dire quelques mots via la messagerie d’Instagram. Laissant donc la chroniqueuse savoir que son compte avait été piraté et qu’elle était en train de tout effacer. Certains pensent que c’est Fred Cauvin qui aurait tenté de causer du tord à Loana en piratent son compte. D’autres imaginent que la vedette du Loft n’avait plus toute sa tête. Quoi qu’il en soit, la situation semble échapper aux mains des protagonistes. Usés par la pression médiatique et celle des internautes, usés par leur histoire, Loana et Fred Cauvin vont devoir être entourés de leurs proches pour tenir le coup. Mais justement, Loana serait seule à affronter cette terrible situation.

Les marques sur son corps sont terrifiantes

Loana traverse des moments extrêmement délicats

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Kelly Vedovelli et Giles Verdez vont discuter de l’affaire de Loana. Kelly Vedovelli racontait donc leur dernière discussion. En précisant d’ailleurs qu’à présent, elle ne répond plus à ses messages. Cela l’inquiète énormément la jeune femme mais elle se sent impuissante pour lui venir en aide. Gilles Verdez, un autre des chroniqueurs du plateau de Cyril Hanouna, intervient lui aussi sur ce sujet brûlant. Pour lui, Loana est en grave danger et elle a besoin d’être aidée de toute urgence. En effet, il explique être au courant que Loana ait fait une promesse à ses proches mais qu’elle ne va pas la tenir.

Loana aurait dit qu’elle était prête à se rendre en “maison de repos psychiatrique”. Elle sait avoir besoin de soins et traverser une épreuve qui ne nécessite pas seulement des pansements ou de la pommades pour guérir ses coups. Se retrouver victime de violences aussi graves peut en effet grandement affaiblir le moral. Un soutien psychologique ne serait donc pas du luxe. Mais d’après Gilles Verdez toujours, la jeune femme aurait changé d’avis et ne souhaiterait pas quitter son domicile. Il insiste alors pour que les proches de Loana ou les membres de sa famille se rendent chez elle. Loana ne serait pas capable de rester seule, elle ne s’alimenterait même plus.

Kelly Vedovelli ne parvient plus à avoir de ses nouvelles

Kelly Vedovelli et Gilles Verdez ne sont pas les seules personnalités à se faire du soucis pour Loana. Récemment c’est une ancienne de la Star Academy qui prenait sur elle de mobiliser sa communauté de fans. Lucie Bernardoni écrivait donc soutenir Loana et la croire dans ces propos concernant son agression. Elle tenait également à affirmer que Loana était en détresse et que son état pourrait engendrer un danger immédiat pour sa personne. Aussi, elle appelait toutes les personnes qui la connaissent et qui ont son adresse à se rendre chez elle pour l’épauler. En effet, malgré la combativité et le courage dont Loana a fait preuve pour dénoncer son agresseur (présumé), elle ne peut pas continuer à rester forte trop longtemps. Il serait bien normal qu’elle craque et qu’elle ait besoin d’aide pour se relever.