Kelly Vedovelli métamorphosée totalement, nouveau look “très saisissant” (stupéfaction) sans artifices !

Kelly Vedovelli a marqué les esprits dans l’émission de TPMP du 12 octobre dernier. En effet, la jeune femme n’avait pas prévenu du changement qu’elle allait opérer. Elle parvient donc à créer la stupeur en plateau et auprès de son public. Car elle s’affiche dans un look plus naturel que jamais.

Kelly Vedovelli se métamorphose et impressionne tout le monde

Kelly Vedovelli est connue pour ressembler à une véritable poupée. Blonde décolorée, la jeune femme en a eu assez de se transformer. C’est donc avec sa couleur naturelle qu’elle est de retour en plateau. Les avis sont divisés à cause du choc de la nouveauté. Mais dans l’ensemble, les réactions sont très positifs quant à son changement de look. Et surtout, c’est comme cela que Kelly Vedovelli se sent mieux dans sa peau. En effet, c’est vraiment tout ce qui compte en matière de style. Qu’importe les modes et les tendances qui passent et qui reviennent, l’important reste de se sentir en phase avec soi. Kelly Vedovelli avait besoin de se sentir davantage en prise avec son image et retrouver sa couleur naturelle fait partie de cette reconquête pour la jeune femme.

Si vous avez manqué l’émission de TPMP du 12 octobre dernier, vous avez donc manqué les réactions en direct des collègues de la belle. Car Cyril Hanouna et les chroniqueurs de l’émission n’ont pas hésité à réagir aux changements opérés par Kelly Vedovelli. Rayonnante, bien dans ses pompes, la chroniqueuse est ravie de sa transformation. Elle est davantage naturelle et se préfère ainsi. Ce qu’elle dégage est alors très positif. Et forcément, ce que les gens voient d’elle l’est aussi. En effet, Cyril Hanouna et les autres membres de TPMP sont conquis par la nouvelle couleur de la jeune femme. Kelly Vedovelli rougissait presque de recevoir autant de compliments de la part de ses collègues.

Une nouvelle coupe qui lui permet de se sentir plus naturelle

Ses beaux cheveux longs et châtains concentre toute l’attention du public de TPMP. Et comment faire autrement lorsqu’un tel changement survient sans prévenir ? C’est mission impossible pour ses collègues de C8 et pour les fans de TPMP que de faire comme si rien n’avait changé. Pourtant, Kelly Vedovelli reste la même personne. Son franc parlé, ses opinions tranchés, son empathie et sa passion pour les réseaux sociaux sont identiques. Simplement, retourner à sa couleur naturelle lui permet de se sentir plus proche de sa personnalité profonde. Une personnalité qu’elle ne dévoile pas toute entière à son public ni à ses abonnés. Pour bien connaître une personne il ne suffit effectivement pas de la voir tous les jours à travers un écran de télévision, ni même seulement dans un contexte professionnel.

Cyril Hanouna n’en revenait pas de la voir ainsi métamorphosée. Il a insisté auprès de son équipe de chroniqueurs pour affirmer qu’il ne s’agissait pas d’une perruque. Finit les longs cheveux blonds décolorés de la jeune femme. Son look de barbie ne changera peut-être pas d’un seul coup. En revanche, elle nous y fera moins penser maintenant qu’elle n’a plus ses cheveux blonds brillants sur la tête.

Les fans de Kelly Vedovelli donnent leurs avis sur Twitter

Kelly Vedovelli reste une adepte de la mode et des tendances. Simplement, elle a réalisé qu’elle pouvait se perdre à travers tous les changements. Retrouver sa couleur naturelle c’est donc un peu comme si la jeune femme avait un socle fiable auquel se raccrocher. Et vraiment, la couleur naturelle de Kelly Vedovelli est sublime. Certains de ses fans n’en reviennent pas qu’elle n’ait alors pas renoncé à se décolorer les cheveux avant.

@kelly_vedovelli coucou super pour ta nouvelle coupe le naturel te vas mieux sa doit te faire du bien de te retrouver.. 😉🌺 — la vrai justice (@oeildutigre71) October 13, 2020

La nouvelle coupe et la nouvelle couleur de @kelly_vedovelli lui va hyper bien 🤩❤🥰 , j’adore elle est magnifique ❤❤❤❤ #TPMP — Aria🏳️‍🌈💜 (@QueenBAriianaa) October 12, 2020

Les avis peuvent être divisés, ce qui compte c’est son avis à elle

Mais il y a toujours quelques personnes pour refuser les choix de Kelly Vedovelli. De toute façon, la jeune femme sait parfaitement qu’il est impossible de faire l’unanimité. Aussi, elle est heureuse de recevoir les compliments de ses fans et de ses collègues. Pour le reste, elle ne se privera pas de sommeil à imaginer de nouveau décolorer ses cheveux. Le choix qu’elle a fait était important pour elle et c’est tout ce qui compte. Tant pis si certaines personnes ne valident pas son nouveau look.

La coupe de @kelly_vedovelli je n’aime pas du tout elle etait tellement canon EN carré blond DON VOSAGE ETAIT CAON !!!! Là Elle parait grosse et visage terne jaime pas je suis deg !! @TPMP @Cyrilhanouna dis lui de refaire blond stp mdr #TPMP — ilyanaso (@ilyanaso1) October 12, 2020

Cette coupe et cette couleur va bien à @kelly_vedovelli mais je la préfère en blond #TPMP — Julien Boulanger (@JulAnger12) October 12, 2020

Ce qui est sur, c’est que Kelly Vedovelli ne laisse toujours personne indifférent. En blonde avec sa couleur naturelle, la jeune femme a créé des polémiques sur la Toile. Même ses fans qui la trouvent parfaite quelque soit son style valident les changements de la chroniqueuse de TPMP.

Elle est magnifique avec n’importe quel coupe de cheveux ^^ — zesh (@amjadzeshan4) October 12, 2020

D’après Cyril Hanouna, Kelly Vedovelli va rester longtemps avec cette coupe et cette couleur de cheveux. Nous verrons bien combien de temps la chroniqueuse de TPMP tiendra, elle qui adore bousculer les codes et façonner son image. En attendant, elle semble très satisfaite de son choix et heureuse de se retrouver.