Kelly Vedovelli montre son tatouage le plus personnel, sur son derrière super rebondi, les internautes adorent

Kelly Vedovelli aime prendre la pause pour Instagram. Ses fans raffolent de ce genre d’images. Mais c’est aussi pour elle l’occasion de se mettre en avant en partageant ce qui compose son univers personnel. Et il y a une photo de la chroniqueuse de Touche pas à Mon Poste qui fait beaucoup de bruits depuis sa publication. Il s’agit de sa photo postée le 31 juillet dernier. Car sur les bords de son deux pièces se devine une tatouage.

Kelly Vedovelli fait craquer ses fans, ils veulent tous voir sous son deux pièces

Kelly Vedovelli est une des plus belles femmes du monde selon ses abonnés. En effet, ils sont plus de 680 000 à la suivre, seulement sur Instagram, et ils ne sont capables que de lui faire des compliments. Les fans de Kelly Vedovelli la connaissent par cœur. Ils aiment ses looks, son style, son tempérament, vraiment tout ce qui fait qu’elle est qui elle est. Et ils l’adorent littéralement pour tout ce qu’elle est. Mais, ils ignoraient qu’elle avait un tatouage bien caché sous son deux pièces. Car c’est la surprise générale de constater que le bas de maillot demain de Kelly Vedeovelli laisse apparaître quelques traits d’encre. Impossible notamment de deviner le motif du tatouage.

Ses fans ont des dizaines de questions à ce sujet, mais la jeune femme préfère blaguer et éviter d’en parler. Voilà donc une chose que les fans de Kelly Vedovelli ignoraient à son propos. Mais si elle n’en a pas parlé avant, elle doit avoir une très bonne raison. En effet, Kelly Vedovelli garde pour elle quelques éléments de sa vie privée. Sa notoriété ne la contraint pas à absolument tout raconter à ses fans.

Un regret sur un tatouage permanent ?

Mais peut-être est-ce aussi parce qu’elle n’est pas fière de ce tatouage ? Car rappelez-vous, en février dernier, Kelly Vedovelli partageait sur Instagram une image d’elle se rendant dans une clinique bien spéciale.

Kelly Vedovelli se rendait dans une clinique de détatouage. La chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste en profitait alors pour faire passer un certain message à ses abonnés. Celui que le tatouage est pour la vie et qu’il faut être vraiment certain de son choix avant de se lancer. Kelly Vedovelli assume une erreur et souhaite la corriger. Mais il paraît que le détatouage est beaucoup plus douloureux que le tatouage lui-même. S’agira-t-il alors de celui qui se trouve sous son deux pièces ? Est-elle allée au bout de ses séances pour faire retirer son tatouage ? C’est une des hypothèses que les fans de Kelly Vedovelli avancent sur Instagram. Mais encore une fois, la belle préfère laisser planer le mystère à ce sujet.