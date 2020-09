Kelly Vedovelli nous montre en direct les 2 parties de son corps où elle s’est faite tatouée !

Kelly Vedovelli a-t-elle voulu se sentir différente pour cette rentrée ? La chroniqueuse de TPMP s’est jetée à l’eau et est passée sous les mains de la tatoueuse. Elle partage ce moment si spécial avec sa communauté de fan sur instagram.

C’est lundi 31 août 2020 que Touche pas à mon poste fait son come back. Les téléspectateurs pourront retrouver l’animateur autant détesté qu’aimé, Cyril Hanouna, mais aussi ses chroniqueurs comme Isabelle Morini-Bosc, Jean-Michel Maire ou encore Kelly Vedovelli. Un rendez-vous que les fans ne rateront pas puisque l’émission était en stand-by depuis mi-mars à cause de l’épidémie de Covid-19. Et pour la première émission, c’est un invité de marque qui sera attendu sur le plateau puisqu’il s’agira du grand acteur Gérard Depardieu.

Kelly Vedovelli a confié son corps à une tatoueuse les yeux fermés

Est-ce pour célébrer la rentrée que la belle blonde s’est fait deux tatouages ? L’histoire ne le dit pas mais ce qui a en tout cas le plus surpris les internautes, c’est que Kelly Vedovelli a confié son corps à une tatoueuse les yeux fermés, sans trop savoir à quoi s’attendre ! Elle a en effet partagé une story sur son compte instagram, suivi par 681 000 abonnés. Dans cette vidéo, elle découvre complètement les deux dessins que la tatoueuse lui a fait, comme si c’était complètement improvisé ! Elle découvre même l’endroit exact où se trouvent les tatouages ! Car Kelly Vedovelli pensait les avoir les deux au-dessous des chevilles mais en fait, c’est au-dessus de la cheville gauche et de la cheville droite qu’ils se trouvent ! Pas de panique pour autant, c’est avec une grande satisfaction que la starlette admire ces tatouages pour la première fois. Ils sont très discrets et représentent un coeur et une vague. Pas de regret pour Kelly Vedovelli !

Des fans sceptiques et moqueurs !

La jeune femme a publié dans sa story un sondage pour savoir si sa communauté approuvait ces tatouages et c’est peut-être une déception pour elle car 52% des personnes qui ont répondu n’appréciait pas le tatouage de la vague. Mais la chroniqueuse est loin de se laisser influencer. Elle sait même remettre à sa place les haters qui l’attaquent régulièrement sur son compte instagram. Véritable coqueluche sur les réseaux sociaux, Kelly Vedovelli collectionne aussi bien les compliments que les messages de haine. Dernièrement, des internautes malveillants se moquaient de ses formes.

Mais le samedi 1er août, la jeune femme qui aime poser en maillot de bain répliquait avec tact à détracteurs : “J’ai reçu beaucoup de messages depuis mes derniers postes, oui depuis le confinement, j’ai décidé de prendre soin de mon corps… Vous allez pouvoir continuer de m’insulter de plante verte, mais plus de petit cochon !” Elle poursuit même : “Ce n’est bien sûr pas pour les haters, mais pour moi-même. Cœur sur vous quand même. Pour la majorité, merci pour votre amour de tous les jours, j’ai trop de chance, je vous suis fidèle à jamais !” C’est donc une belle leçon de philosophie que Kelly Vedovelli partageait à ses fans en décidant de ne se concentrer que sur les personnes positives !

Alix Brun