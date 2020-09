Kelly Vedovelli : nous montre ses tenues super tendances pour la rentrée (magnifique)

Kelly Vedovelli met encore une fois tout le monde d’accord. En effet, la jeune femme est capable d’endosser des tenues qui changent la donne. Elle maîtrise les tendances de la rentrée et fait l’unanimité dans Touche pas à mon poste. Ses fans adorent et ont hâte de retrouver la star à la télévision. Pourtant, elle reste assez discrète dans le programme culte de Cyril Hanouna. Car il faut laisser de la place aux invités et c’est l’animateur star qui mène la danse. Alors que la rentrée commence avec une sacrée énergie, Kelly Vedovelli n’est pas en reste et mise sur son look. Un pari réussi pour la jolie blonde qui fait chavirer ses fans.

Kelly Vedovelli est aussi populaire pour son caractère de feu que pour sa beauté

Kelly Vedovelli rejoint Touche pas à mon poste en 2017. Et depuis, sa notoriété ne cesse de grimper. Le public des émissions de Cyril Hanouna découvraient une jeune femme, belle, passionnée, franche et directe. Kelly Vedovelli n’a pas peur de dire ce qu’elle pense même si son opinion va à contre courant. Elle argumente sans problèmes et il peut même lui arriver de s’emporter lorsque le sujet lui tient à cœur. Autant de raisons qui font que les fans de Touche pas à mon poste adorent la jeune femme. Sur les réseaux sociaux, elle consolide sa base de fans. Et ils ne cachent pas adorer l’admirer dans ses dernières tenues tendances. L’été 2020, malgré la pandémie, a offert de superbes clichés. Kelly Vedovelli prenait la pose au bord de mer, en robe d’été ou en maillot de bain et fascinait ses followers.

Voir cette publication sur Instagram Vous aimez les phrases philosophiques sous les photos ? Une publication partagée par Kelly 💍 (@kellyvedovelli) le 7 Août 2020 à 9 :41 PDT

La jolie blonde met tout le monde d’accord

Mais la rentrée ne signe pas la fin des photos canons de la jeune femme. Au contraire, elle va faire très attention à son look pour illuminer le plateau de Touche pas à mon poste. Le programme est de retour depuis le 31 août et le public trépignait d’impatience. En revanche, les plages horaires vont s’adapter pour répondre aux envies du public et laisser le temps à Cyril Hanouna de respirer. En effet, il a fait prévu d’enchaîner trois heures de direct tous les soirs. Blanche ton post, Touche pas à mon poste et À prendre ou à laisser sont les émissions favorites des téléspectateurs de C8. Et elles sont toutes présentées par Cyril Hanouna. Trois heures de direct pour trois émissions consécutives qui demandent une énergie de dingue, ni l’animateur ni ses équipes n’auraient pu tenir ce rythme fou bien longtemps.

Du changement dans les programmes de C8

En effet, l’animateur qui révèle Kelly Vedovelli au grand public à une annonce à faire. Ils ont décidé d’écouter les avis du public dans les bureaux de production. Ainsi, c’est seulement le jeudi soir que les fans profiteront de Balance ton post. Ensuite, Touche pas à mon poste et À prendre ou à laisser se tiendront tous les soirs. Mais Touche pas à mon poste viendra clôturer la soirée et sera plus long que les autres émissions. De quoi réjouir les fans de ce format qui existe pourtant depuis plus de 10 ans.

Depuis que ce message est passé, les fans apprécient retrouver leurs marques. Et les audiences devraient mieux s’en porter, même si Cyril Hanouna explique que les choix de programmation qui viennent d’être faits n’ont pas été dictés par cela. Mais au delà de ces préoccupations pratiques et générales autour de l’émission, les fans de Kelly Vedovelli n’ont d’yeux que pour la chroniqueuse. En effet, elle est leur rayon de soleil sur le plateau. Et il est impossible de ne pas discuter de ce que la jolie blonde porte comme tenue. Sur Instagram et sur Twitter, les fans de Kelly Vedovelli font de la chroniqueuse une véritable égérie des tendances de la rentrée, et plis encore.

Les tenues de Kelly Vedovelli fascinent ses fans

Découvrez les quelques looks superbes de la jolie blond qui font craquer ses fans. Il y a d’abord cette super tenue du 9 septembre dernier. Kelly Vedovelli prenait le temps de partager son look dans une story sur Instagram. Car grâce à son activité sur les réseaux sociaux, ses fans ont accès aux coulisses de Touche pas à mon poste très souvent.

Storie de @kelly_vedovelli 🙂 pic.twitter.com/mllsSo5zvE — Touche Pas A Ma Kelly Vedovelli (@TPAMAKOFF) September 9, 2020

Sa tenue est une robe élégante qui ressemble à un blazer trop large que l’on aurait resserré à la taille. Et c’est en plein dans les tendances de la rentrée que de porter des blazers oversized. Celui-ci est adaptée pour sublimer la silhouette de Kelly Vedovelli. Et pour le plus grand bonheur de ses fans, tous les soirs la jeune femme est un régal pour les yeux. En effet, elle ne commet pas de faux pas en terme de mode, au contraire, elle inspire ses fans. C’est à croire que tout lui va à merveille.

Les followers de Kelly Vedovelli attendent la semaine suivante pour retrouver la star en plateau. Ils sont persuadés qu’elle va encore une fois épater tout le monde avec des tenues ultra tendances. Qu’elle partage son look sur Twitter ou sur Instagram, en publication ou en story, vous pouvez être sûrs que ses fans ne manqueront pas de l’admirer. Tous les soirs Kelly Vedovelli retrouve la plateau de Touche pas à mon poste, mais les réseaux sociaux sont l’endroit idéal pour avoir ses infos en direct. Car la jeune femme emmène souvent ses fans dans les coulisses !