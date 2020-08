Kelly Vedovelli ose poser sans vêtements, elle ravie totalement ses fans

Kelly Vedovelli est une des chroniqueuses préférées des fans de Touche Pas à Mon Poste. Ils découvrent la jeune femme en 2018 en tant que DJ dans l’émission. Puis elle s’est fait une place à part entière au fur et à mesure. Aujourd’hui il serait impensable pour les fans de Kelly Vedovelli d’imaginer qu’elle ne fasse pas partie de l’émission. Touche Pas à Mon Poste sera de retour à la rentrée de septembre. Et en attendant, Cyril Hanouna, Kelly Vedovelli et les autres chroniqueurs prennent des vacances bien méritées. Pour la belle Kelly Vedovelli, direction la mer, les plages et la piscine. C’est donc tout naturellement que ses fans ont le plaisir d’apercevoir quelques uns de ses maillots de bain.

Kelly Vedovelli est rayonnante

Kelly Vedovelli est plus rayonnante que jamais. En effet, les fans de la chroniqueuse auront forcément remarqué qu’elle a perdu quelques kilos. Kelly est amincie et c’est donc avec encore moins de complexes que la jeune femme prend la pose. Ses fans sont amoureux par ses partages qui sentent bon l’été et les vacances. Car ils découvrent Kelly Vedovelli absolument épanouie. Son sourire est éblouissant et sa bonne humeur légendaire traverse les photos de son compte Instagram. Les fans de Kelly Vedovelli peuvent célébrer l’été à présent que la jeune femme se montre en maillot de bain.

En story ou dans des posts Instagram, Kelly Vedovelli apparaît donc dans des tenues sublimes. Maillots de bain ou petite robe d’été, Kelly Vedovelli partage des images sublimes. Et ses fans n’ont de cesse de la complimenter. Comment faire autrement lorsque la jeune femme est aussi jolie ?

Le sourire de la star ne trompe pas

Sur certaines photos, comme celle ci-dessus, les fans qui connaissent par cœur Kelly Vedovelli seraient capables de l’entendre rire. Le naturel de la jeune femme est ce qui séduit le plus ses nombreux admirateurs. En effet, une femme est d’autant plus belle lorsqu’elle est franche et sincère. Pas de faux semblants pour Kelly, elle ne va pas se compliquer la vie. Elle dit ce qu’elle pense sans détours et ne se laisse pas marcher sur les pieds.

Dans la description de cette image, Kelly se justifie par rapport à la gaufre au chocolat qu’elle tient dans sa main. Ce ne serait pas elle qui a mangé ce goûter riche en sucre. En effet, Kelly Vedovelli ne fera pas d’entorse à son régime. Il fonctionne trop bien pour tout gâcher maintenant. Les fans de la chroniqueuse ne vont pas pour autant commenter à propos de cela. Non, ils préfèrent laisser Kelly Vedovelli tranquille avec son poids et les choix qu’elle fait pour prendre soin de son corps. Ils l’encouragent lorsque cela est nécessaire et la félicitent également à d’autres occasions. Mais là, le temps est aux compliments. Et ils pleuvent littéralement sur Kelly Vedovelly et la classe qu’elle a lorsqu’elle porte un maillot de bain.