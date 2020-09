Kelly Vedovelli partage sa séance d’épilation à ses abonnés (Wow)

Kelly Vedovelli s’est offert il y a quelques jours, une séance d’épilation afin de démarrer la nouvelle rentrée télévisuelle avec une peau neuve. Regardez par vous-même.

Kelly Vedovelli opte pour une épilation au laser

Comme vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, Kelly Vedovelli partage toute sa vie sur son compte Instagram ou sur son compte Twitter. Pour le retour de “Touche pas à mon Poste“, qui a eu lieu ce lundi 31 août, la belle blonde a partagé une situation un peu cocasse. En effet, la jeune femme avait bien préparée sa rentrée en refaisant ses cils, sourcils et manucure.

Ver esta publicación en Instagram 💦⛵️ Una publicación compartida de Kelly 💍 (@kellyvedovelli) el 25 Ago, 2020 a las 3:52 PDT

Ainsi, elle a préféré faire l’épilation quelques jours après sa rentrée puisqu’elle n’a pas eu le temps de tout faire avant. Kelly Vedovelli a donc révélé dans une photo dans sa story, où elle obtenait sa peau si douce. Et ce n’est pas un institut méconnu ! Il s’agit de la clinique des Champs Elysées où bon nombre de stars se rendent. En effet, la jeune femme a opté pour une épilation au laser. D’après la chroniqueuse, cette méthode ne lui fait pas mal du tout. Une chose est certaine, cette dernière est une habituée de l’endroit puisqu’elle a même son esthéticienne attitrée qui s’appelle « Mathilde ».

Une histoire avec Maxime Guény ?

Dans une récente interview, que vous allez pouvoir retrouver dans le magzine Public en kiosques, Maxime Guény est revenu pour la toute première fois sur sa supposée histoire avec Kelly Vedovelli. Le jeune homme déclare qu’avant d’être une histoire d’amour, c’était plutôt une histoire d’amitié sincère : “L’histoire est partie du fait que nous avions une belle complicité, nous étions les plus jeunes de l’émission et tous deux célibataires : tous les éléments étaient réunis pour imaginer certaines choses… J’avoue avoir eu un peu d’espoir les premières semaines… J’avais bien un petit crush pour elle, mais on s’est vite rendu compte qu’on était amis. Il vaut mieux conserver une amitié à vie qu’un amour quelques jours“.

Au final le chroniqueur de “Touche pas à mon Poste” estime qu’il n’a pas pris de vent de la part de Kelly Vedovelli, mais qu’il s’était rendu compte que ce n’était pas une histoire possible entre les deux : “Je n’ai pas pris de râteau de Kelly Vedovelli !“. Cette phrase a été lue par la jeune femme et elle n’a pas pu s’empêcher de réagir rapidement en publiant dans sa story, une photo de la fameuse interview de Maxime Guény avec cette réponse : “Ah bon ?“. Une si nous n’avions pas toute la réalité ?