Kelly Vedovelli poste de nouvelles photos « hot » et fait grave monter la température !

Kelly Vedovelli toujours très présente sur les réseaux sociaux donne un gros coup de chaud à ses followers lors d’une story publiée sur Instagram.

Très proche de sa communauté, la chroniqueuse de Touche pas mon poste aime partager son quotidien sur Instagram et ravit sa communauté par sa beauté, sa fraîcheur, et son côté rose bonbon. Toujours très souriante et radieuse, Kelly Vedovelli illumine son public à chacune de ses apparitions sur le petit écran comme sur la toile. Celle qui est devenue célèbre grâce à Maître Gims, dans le clip de la chanson Bella, a fait ses débuts à la télévision en tant que Djette sur les plateaux de C8 et a très rapidement trouvé sa place aux côtés de Cyril Hanouna, pour désormais faire partie des chroniqueuses emblématiques de Touche pas à mon poste. Kelly Vedovelli a très vite conquis le cœur de téléspectateurs, et est aujourd’hui devenue une véritable star du petit écran et des réseaux sociaux.

Un visage d’ange et un style super glamour et chic, la jolie blonde fait craquer ses fans par son charme ; tous l’adorent, tous sont séduits. Chacune de ses publications fait le buzz et engendre des centaines et milliers de commentaires les plus flatteurs en à peine quelques heures.

En vacances dans le sud de la France, ce mardi 28 juillet, Kelly Vedovelli publiait une story sur son compte Instagram où elle apparaît plus séduisante que jamais. Une publication qui n’a pas manqué d’échauffer les esprits et de faire monter la température sur le réseau, mais alors d’un seul coup d’un seul ! C’est avec un charmant, petit top noir à bretelles que la jolie blonde s’affiche. Un haut très charmeur avec un décolleté particulièrement très plongeant, mais si plongeant que Kelly doit user de quelques ruses pour ne point en trop dévoiler sur le réseau social. Et ce sera à l’aide de deux petits émojis en forme d’étoile que Kelly parvient à cacher un minimum de sa poitrine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est absolument séduisante. Une Story que les followers de Kelly Vedovelli adorent littéralement tant elle est sublime ….

Très souvent chic, mais aussi en petites tenues les plus craquantes et les plus légères, Kelly Vedovelly enflamme la toile à coup sûr, mais ce, sans jamais choquer. Le 17 juillet dernier, la chroniqueuse postait également une photo très caliente, sur laquelle elle était fière de montrer les jolies couleurs de ses vacances. Elle apparaissait dans une toute petite robe d’été très légère, les bretelles nonchalamment tombées, dans une pose très aguicheuse, à la sortie de sa douche. « La meilleure douche, c’est celle après une longue journée au soleil, pas vrai et que tu constates enfin si tu as bronzé ou pas », écrivait-elle alors en légende de son post, qui a été liké quasiment 70 000 fois et reçu plus de 1 200 commentaires les plus charmants et élogieux. Kelly Vedovelli qui tient toujours à être au plus proche de ses followers ne manque d’ailleurs pas de répondre à la quasi-totalité de chaque message qu’elle reçoit, et même à ses détracteurs qu’elle sait parfaitement recadrer.

En attendant son retour sur les plateaux dès la rentrée prochaine, soyons certain que la pétillante Kelly Vedovelli saura encore faire vibrer les abonnés de sa communauté avec des clichés les plus charmeurs soient-ils.