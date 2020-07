Kelly Vedovelli rend fous ses fans avec sa mini robe en jean

Chaque photo postée par Kelly Vedovelli fait le buzz sur les réseaux sociaux. C’était encore le cas cette fois-ci avec ce récent cliché d’elle posté sur Instagram. On peut voir la jeune femme vêtue d’une mini robe vraiment très hot, qui a fait baver les internautes.

Kelly Vedovelli pose en jupe courte

Les internautes et les fans de « Touche Pas à Mon Poste » savent que Kelly Vedovelli est attachée à sa chienne Rosie, qu’elle prénomme Roro la plupart du temps. Ainsi, lorsque la jeune femme souhaite prendre une photo d’elle pendant la journée, elle n’a pas hésité à prendre sa chienne en dévoilant sa tenue du jour, un mini-jupe en jean ainsi qu’un haut très coloré. En légende, la chroniqueuse de Cyril Hanouna a été sobre avec juste une petite phrase : « Go Promenade Roro. Prenez soin de vous« .

Une photo qui a fait un réel buzz, engendrant quasiment 60 000 j’aime à l’heure où nous écrivons cet article. D’ailleurs, les fans de Kelly Vedovelli ont pris le temps de commenter le cliché. On pouvait notamment lire des commentaires comme : « J’aimerai tellement être à la place de Roro pour que tu me prennes dans tes bras » ou encore « tu es splendide dans ta tenue ma Kelly d’amour ». Certaines internautes s’identifient à la chroniqueuse et espèrent qu’elle restera comme cela toute sa vie : « Tu es tellement belle, et tu renvoies une image positive aux jeunes femmes d’aujourd’hui. Tu respires la joie de vivre » pouvait-on lire.

Mais si les internautes ont adoré la tenue de Kelly Vedovelli, ce n’est pas la seule chose. En effet, ils l’ont aussi trouvé beaucoup plus fine qu’avant. On pouvait donc voir des commentaires comme ceci : « Trop belle Kelly ! J’adore cette photo, tu as l’air vraiment d’un petit rayon de soleil ! En plus ça se voit que tu as fait beaucoup de sport pendant ce confinement ! Tu es plus fine ! ». Une chose est certaine, qu’importe ce que fait la jeune femme, les internautes sont derrière pour l’encourager.

Kelly en vacances en Sicile

En attendant la prochaine rentrée de « Touche pas à mon poste » et la retrouvaille avec ses amis, Kelly Vedovelli prend du bon temps du côté de la Sicile, pour quelques jours de vacances. Très proche de sa communauté, la jeune femme avait annoncé la nouvelle à ses fans il y a quelques heures maintenant. Sur son compte elle avait en effet écrit : « Je suis déjà en manque. On se retrouve à la rentrée Babyz. Je reste connectée tout l’été« .

Voir cette publication sur Instagram

Petit 🐰 à la 🌊

Une publication partagée par Kelly 💍 (@kellyvedovelli) le 30 Juin 2020 à 10 :37 PDT



Il faut dire que la jeune femme s’amuse bien du côté de la Sicile comme vous pouvez le voir.Kelly Vedovelli profite bien du soleil de la Sicile et on peut dire que cela lui réussit au vu du large sourire qui se dessine sur son visage. Reste à savoir quand elle publiera son prochain cliché. En tout cas, les internautes sont dans l’attente.