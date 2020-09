Kelly Vedovelli : sa dernière photo (sublime) fait monter la température comme jamais sur la toile !

Sur son compte Instagram, Kelly Vedovelli vient de partager une toute nouvelle photo d’elle qui met particulièrement son regard en valeur. Ce cliché a fait l’unanimité chez l’ensemble des internautes. Voyez vous-même.

Kelly Vedovelli fait fondre les internautes

On le sait, Kelly Vedovelli adore montrer des clichés de sa vie sur les réseaux sociaux. Ce lundi 7 septembre, la jeune femme a de nouveau fait parler d’elle en publiant un selfie. On peut ainsi voir la chroniqueuse poser, le visage à moitié dans l’ombre, ce qui met particulièrement bien en valeur ses beaux yeux clairs. Evidemment, la photo a fait un véritable carton sur Instagram à commencer chez sa copine de “Touche Pas à Mon Poste” : Géraldine Maillet qui a indiqué que la jeune femme était : “Si belle“.

Mais elle n’est pas la seule à avoir été subjuguée par Kelly Vedovelli puisque de nombreux internautes ont suivi le commentaire de Géraldine Maillet en déclarant de belles choses à la jeune femme: “Tu as des yeux magnifiques“,”tu es resplendissante“, “trop belle“, “perfection“, “quelle splendeur. En légende de la photo, la belle blonde a inscrit : “J’ai cherché tout l’été le golden hour mais c’est à Paris que je l’honore”. Voilà qui est clair, net et précis.

Cyril Hanouna impressionné par la perte de poids de Kelly

Il y a un peu plus d’une semaine, le lundi 31 août plus exactement, Cyril Hanouna donnait le coup d’envoi de la onzième et nouvelle saison de “Touche pas à mon Poste”. Sur son plateau, l’animateur a pu retrouver de nouveaux chroniqueurs ainsi que les incontournables comme Kelly Vedovelli. Cette dernière, très en forme, a affiché une silhouette pour le moins amincie. Il n’en fallait pas plus pour que le trublion du PAF le remarque et lui demande des explications.

Ver esta publicación en Instagram 💦⛵️ Una publicación compartida de Kelly 💍 (@kellyvedovelli) el 25 Ago, 2020 a las 3:52 PDT

Ainsi, Baba interroge Kelly Vedovelli et lui demande : “Vous avez perdu du poids ?”. “Oui, j’ai passé mon été à éliminer,” a-t-elle répondu tout en indiquant avoir… “bu beaucoup d’eau”. Cyril Hanouna n’en croit pas ses yeux et félicite la jeune femme tout en faisant défiler sur l’écran les photos de vacances de la belle blonde : “C’est incroyable, franchement” dit-il. Assez gênée par la situation, la chroniqueuse explique juste qu’elle a pu passer un très bel été du côté du Sud de la France : “Repos, farniente, Saint-Raphaël avec les potes, tournesols en Vendée”. Pour le moins qu’on puisse dire, c’est que ça a plutôt bien marché pour elle.