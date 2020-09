Kelly Vedovelli: sa tenue très légère qui fait monter le thermomètre

Kelly Vedovelli frappe encore une fois très fort grâce à une de ses publications sur Instagram. La jeune femme est une adepte des réseaux sociaux et n’hésite pas à mettre le paquet pour ravir ses fans. Photos d’elle en vacances ou à la maison, en 2 pièces ou en tenues légères, Kelly Vedovelli fait un carton avec ses invitations. Ses abonnés sont subjugués de ses atouts naturels de la chroniqueuse de Touche pas à mon poste. Et forcément, ils réagissent en masse sur les réseaux sociaux pour faire de leur idole une star.

Kelly Vedovelli joue les princesses dans une photo que ses fans adorent

La chroniqueuse de Touche pas à mon poste est une reine de beauté pour ses fans. En effet, Kelly Vedovelli peut compter sur ses fidèles admirateurs pour qu’elle se sente belle tous les jours. Car ce ne sont pas les compliments qui manquent lorsqu’elle partage son quotidien avec ses abonnés. Malgré l’habitude et la routine, ils sont toujours fous de la jeune femme. Mais pour ceux qui n’ont pas le temps de suivre toutes les stories Instagram de la chroniqueuse, Kelly Vedovelli n’oublie pas faire des posts sur son mur.

Ainsi, tout le monde peut profiter admirer la beauté de la jeune femme. Sublimée par une coiffure, un maquillage et une tenue de princesse.

Voir cette publication sur Instagram 👗 Like a Princess Une publication partagée par Kelly 💍 (@kellyvedovelli) le 17 Sept. 2020 à 9 :48 PDT

Des projet à la pelle pour la chroniqueuse

Un avant-goût du prochain projet de la jeune femme. Car la dernière fois que Kelly Vedovelli se faisait aussi belle, c’était pour poser pour des photos exclusives, destinées à son agenda. Pendant des mois elle avait travaillé en secret sur le projet avant d’enfin en parler avec ses abonnés. Que peut-elle alors bien leur réserver comme surprise cette fois-ci ? Mais quoi que cela soit, Kelly Vedovelli prendra grand soin de ne pas gâcher la surprise. Pour être certaine d’éviter tout dérapage, elle a même retiré la possibilité à ses fans de mettre des commentaires sous cette publication. Bien que certains pensent qu’elle les désactive pour ne pas avoir de commentaires désobligeants à effacer, c’est certainement plutôt pour protéger son secret.

😱😱😱😱 Cela fait 7 mois que j’ai commencé cette aventure . 📚

Après tout ce temps à travailler en secret en pensant à vous tous les jours ❣️, J’ai le plaisir de vous annoncer que mon Agenda scolaire 2020/2021 est enfin disponible en pré-commande 😱💖💖https://t.co/BVUChm57OZ pic.twitter.com/RuImO7N8Rk — Kelly Vedovelli (@kelly_vedovelli) June 1, 2020

En effet, Kelly Vedovelli sait entretenir une part de mystère pour surprendre ses fans. Mais les voilà qui sont impatients d’en savoir plus sur la suite. Certains pourraient penser qu’elle supprime les commentaires pour éviter les attaques ou les trop nombreuses attentions qui se porteraient sur ses formes féminines. Mais Kelly Vedovelli a l’habitude de gérer les lourds avec classe et élégance. Elle ne prend même pas le temps de supprimer leurs remarques déplacées, elle préfère les mettre en boîte et les laisser se mettre la honte eux-mêmes.