Kelly Vedovelli se dévoile dans son lit, avec de nouvelle photos !

Kelly Vedovelli, toujours très active sur les réseaux sociaux fait grimper les températures sur Instagram avec son cliché sur lequel elle pose en petite brassière de sport avant d’aller se coucher.

La chroniqueuse de Touche pas à mon poste, illumine ses followers par sa beauté, sa fraîcheur et son côté rose bonbon. Toujours souriante et radieuse en toutes circonstances, Kelly Vedovelli fait le buzz à chacune de ses publications. Très proche de ses fans, la belle Kelly partage son quotidien sur son compte Instagram qui ne compte pas moins de 679 000 abonnés. Des photos sur lesquelles elle apparaît toujours rayonnante et sublime, souvent très chic et super glamour, et que ses fans ne manquent jamais de complimenter tant ils l’adorent.

Si sur sa dernière photo du 4 juillet dernier, Kelly posait très naturellement dans une petite robe beige ultra moulante au décolleté séduisant, qui avait plus que ravi ses followers, qui n’avaient pas manqué de la féliciter ; Kelly, même dans des tenues les plus glamour et des poses les plus aguicheuses, ne choque jamais. Et comme diraient certains de ses fans « Elle est belle, mais elle ne se la pète pas. Elle est restée simple, humble, ce qui l’a rend encore plus belle »…

Lors de sa dernière story, c’est au naturel et sans artifice que la belle blonde décide de s’afficher. Sans aucun maquillage et en tenue de sport légère, une petite brassière et mini short noir, Kelly fait à nouveau sensation. Elle est juste magnifique. En légende de sa publication, elle a inscrit « sport et dodo ». Kelly entretient sa silhouette de rêve avant d’aller dormir.

Passée des platines aux plateaux aux côtés de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, Kelly Vedovelli a fait en quelques années une percée fulgurante dans les médias et sur les réseaux sociaux où elle est devenue une véritable star… Pourtant, à la base très loin du show-business, Kelly a toujours été passionnée par l’univers de la télévision. Découverte sur Canal+, c’est un message d’un certain Cyril qui allait un jour radicalement changer sa vie.

Alors qu’elle est à Paris avec un ami, elle reçoit un message d’un numéro inconnu » Salut Kelly, c’est Cyril. Est-ce qu’on peut se voir 5 minutes pour l’émission, ou est ce que tu as autre chose à foutre ? « . Premièrement surprise par ce ton, elle se demandait bien qui pouvait être ce » Cyril « , et décide donc de demander conseil à une amie, qui est en outre l’épouse de Benjamin Castaldi. Celle-ci lui confirme qu’il s’agit bien du numéro personnel de Cyril Hanouna, et qu’il cherche des nouvelles têtes pour sa rentrée. Kelly comprend donc très vite l’opportunité qui s’offre à elle, et décide de répondre à l’animateur et producteur, mais avec une jolie pointe d’humour » ok, on va se voir, je crois que j’ai que ça à foutre !!! « .

Un rendez-vous qui allait changer sa vie. D’abord engagée comme DJ dans l’émission, Kelly Vedovelli est très rapidement passée du côté des chroniqueurs emblématiques de TPMP pour devenir, en finalement très peu de temps, une vraie star du petit écran et des réseaux sociaux. Une belle histoire pour cette jeune maquilleuse qui ne savait pas quoi faire de sa vie après s’être essayée au chant et à la danse, mais qui rêvait, avant tout, de pouvoir s’exprimer sans réellement savoir par quel moyen. Aujourd’hui, c’est chose faite.