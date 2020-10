Kelly Vedovelli : ses nouveaux clichés en petite tenue fascinent la Toile

Kelly Vedovelli est une star des réseaux sociaux. Mais elle est surtout connue pour être l’une des chroniqueuses de Cyril Hanouna, sur le plateau de TPMP. Ses fans la suivent depuis ses débuts dans l’émission et ne ratent pas une seule de ses publications sur Instagram. Car Kelly Vedovelli est très généreuse dans ce domaine. Son compte Instagram est l’endroit où elle passe le plus de temps en terme de réseaux sociaux. Et pour ses abonnés, rien n’est trop beau. Kelly Vedovelli enfile de superbes tenues, se fait coiffer et maquiller pour se faire photographier sous son meilleur jour. Voici donc un florilège des dernières photos les plus glamours de la belle Kelly Vedovelli.

Véritable star des réseaux, Kelly Vedovelli enflamme la Toile

Kelly Vedovelli est une jeune femme qui maîtrise la communication autour de son image. Mais elle n’est pas de celles qui vont noyer leurs publications sous les hashtags. Quelques mots suffisent pour légender ses publications car ses photos parlent d’elles-mêmes. Elles font toutes chavirer ses abonnés. Qu’il s’agisse de la prendre pour modèle et s’inspirer de ses tenues par exemple ou bien de l’admirer, tout le monde y trouve son compte. Même pour prendre de ses nouvelles, son profil Instagram est idéal car elle partage quotidiennement des stories avec ses fans. Mais les premiers sur l’actualité de Kelly Vedovelli restent ses admirateurs. En effet, la belle propose des photos dans lesquelles sont regard de braise et ses tenues légères ne manquent pas de faire leurs effets.

Voir cette publication sur Instagram Trop d’amour ici 💓 Une publication partagée par Kelly 💍 (@kellyvedovelli) le 3 Oct. 2020 à 10 :31 PDT

Kelly Vedovelli n’a que 30 ans et elle est déjà une icône pour toute une génération. Non seulement ses photos la présentent sublime, elle conquiert le cœur de ses fans également grâce à son franc parlé. En effet, dans TPMP, la chroniqueuse n’a pas peur d’exprimer son avis parfois tranché. Elle est capable de rallier de nombreuses personnes à sa cause et s’exprime sans détours.

Une jeune femme pleine de talents

Pourtant, Kelly Vedovelli n’était pas destinée à devenir une personnalité de la télévision. Elle était DJ avant de se faire repérer par Cyril Hanouna. Mais grâce à son travail et à sa détermination, Kelly Vedovelli s’est faite une place de choix dans TPMP. Aujourd’hui, ses fans n’imaginent pas un seul instant de suivre l’émission sans qu’elle y participe.

Kelly Vedovelli joue de ses atouts. Cartes en main, elle a encore de beaux projets à venir et une carrière qui s’annonce radieuse. Mais malgré sa notoriété, la jeune femme travaille comme une forcenée. La sortie de son agenda à son effigie n’est qu’un exemple et Kelly Vedovelli n’aura de cesse de surprendre ses fans au fils des années. Sa beauté est indéniable mais elle ne mise pas tout sur elle. Personne ne saurait lui être indifférent !