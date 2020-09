Kelly Vedovelli : son nouveau look incroyable fait le buzz sur la toile, les fans adorent

Kelly Vedovelli est un peu moins présente sur les réseaux sociaux depuis la rentrée. Touche pas à mon poste lui demande évidemment du temps et de l’énergie. Mais même si les publications de la belle sont plus rares, elle n’oublie pas de faire des stories presque tous les jours. En effet, il faudra donc vous abonner au compte Instagram de Kelly Vedovelli pour ne rien manquer de ses actualités. Mais ne vous inquiétez pas, grâce à cet article vous allez pouvoir vous mettre à jour des lus jolies tenues de la jolie blonde. Nous avons sélectionné deux looks fabuleux que la jeune femme porte à merveille. Des looks qui ont fait succomber les fans de Kelly Vedovelli au premier regard.

Kelly Vedovelli arbore des looks tendances magnifiques

Kelly Vedovelli n’est jamais très loin de son téléphone portable. Alors, même en plateau, lors des coupures publicitaires, ou dans les loges, avant ou après le plateau, elle partage avec ses fans. L’occasion donc, entre autre, d’admirer ses tenues les plus élégantes. Car Kelly Vedovelli ne néglige jamais son look pour ses apparitions sur C8. Découvre donc deux de ses tenues les plus épatantes, deux de ses tenues qui ont vraiment fait l’unanimité auprès de ses abonnés. Ensuite, nous vous laissons choisir laquelle des deux vous trouverez la plus belle. Ses fans ont adoré sa tenue toute en bleue de la semaine dernière. Mais ils ont aussi beaucoup aimé sa tenue aux touches de couleurs comme des touches de pinceaux. Deux looks qui allaient à ravir à la jeune femme et qui mettaient tout le monde d’accord. Kelly Vedovelli n’a pas fini d’en mettre plein la vue à ses abonnés.

Intégrée dans l’équipe de Cyril Hanouna en 2017, Kelly Vedovelli passe de la DJ du plateau à une véritable chroniqueuse. Depuis son arrivée dans Touche pas à mon poste, elle accumule les fans. Le nombre de ses abonnés sur Instagram ne cesse de grimper ! Et si ils sont aussi nombreux, c’est qu’ils adorent le tempérament de la jeune femme, atout autant qu’ils ont de plaisir à l’admirer. En effet, Kelly Vedovelli n’a pas sa langue dans sa poche. Elle aime dire ce qu’elle pense, même si parfois elle va à l’encontre de l’avis général. Une bonne partie du public adore ce trait de caractère chez elle. En effet, le public regarde les émissions de Cyril Hanouna pour s’amuser mais aussi pour y trouver du franc parlé. La langue de bois télévisuelle lasse les téléspectateurs. Ils préfèrent donc davantage se faire surprendre par les attitudes, parfois provocatrices, des chroniqueurs de C8.

La chroniqueuse de Touche pas à mon poste épate ses fans

Cyril Hanouna misait sur Kelly Vedovelli il y a déjà trois ans et il ne regrette pas son choix. Avec ses 685 000 abonnés sur Instragram et ses 145 000 abonnés sur Twitter, Kelly Vedovelli représente un investissement conséquent pour Touche pas à mon poste. Car les abonnés de la jeune femme sont des fans incontestés. Ils sont fans de sa personnalité, de son tempérament, de ses tenues, de ses principes et de ses choix. Pour beaucoup, ils ne tolèrent pas que l’on puisse même critiquer leur idole. Mais Kelly Vedovelli ne laisse pas ses chevilles gonfler pour autant. Elle continue de travailler à donner le meilleur d’elle-même et de proposer à ses fans des opportunités de mieux la connaître. Par exemple, Kelly Vedovelli a mis au point un projet afin d’accompagner ses fans dans leurs rentrées. Elle sortait, le 1er juin dernier, un agenda tout à son image.

Des photos inédites, des citations et des dédicaces exclusives pour que ses admirateurs puissent, en quelque sorte, avoir leur héroïne toujours avec eux. Elle leur avait réservé cette surprise alors qu’elle travaillait sur le projet depuis plus de six mois, en toute discrétion. Une attention que ses fans ne sont pas prêts d’oublier.

😱😱😱😱 Cela fait 7 mois que j’ai commencé cette aventure . 📚

Après tout ce temps à travailler en secret en pensant à vous tous les jours ❣️, J’ai le plaisir de vous annoncer que mon Agenda scolaire 2020/2021 est enfin disponible en pré-commande 😱💖💖https://t.co/BVUChm57OZ pic.twitter.com/RuImO7N8Rk — Kelly Vedovelli (@kelly_vedovelli) June 1, 2020

Encore une fois, Kelly Vedovelli porte des tenues sublimes dans son agenda. Des tenues qui n’apparaissent pas dans l’actualité de ses réseaux sociaux. Les images inédites ne se trouvent donc que dans son agenda scolaire de cette année. Mais pour revenir aux dernières tenues magnifiques de la jeune femme, voici de quoi continuer de vous en mettre plein la vue.

Kelly Vedovelli impressionne en portant des styles uniques qui lui ressemblent

La belle chroniqueuse de Touche pas à mon poste sait innover pour surprendre, tout en restant à la pointe des tendances et en exprimant son style unique.

Deux looks pour deux ambiances différentes, mais jamais loin du direct sur C8. De quoi permettre aux fans de Kelly Vedovelli de se sentir toujours proche d’elle, mme en dehors du temps d’antenne de l’émission. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces tenues sont fantastiques. Des robes originales qui s’accordent à merveille au teint de la jeune femme. Mais deux robes dans des styles très différents. Sa robe bleue ne laisse effectivement apparaître que les avant-bras de la jeune femme, ainsi que le bas de ses jambes. Alors que sa tenue colorée lui donne la possibilité de porter un long collier sans le cacher. Mais aussi de montrer ses jambes davantage.

Les fans auront le dernier mot

Aux fans de Kelly Vedovelli de départager laquelle de ces deux tenues lui va le mieux. Car elles ont toutes les deux reçu les suffrages unanimes des abonnés de la chroniqueuse. Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire pour profiter davantage d’admirer la belle. Son rythme de publication sur les réseaux sociaux ayant baissé depuis la rentrée, vous savez maintenant que sur Instagram, les stories ne manquent pas. Kelly Vedovelli est donc beaucoup plus présente que l’on pourrait le croire sur Instagram. Et ses fans ne manqueront pas l’occasion d’admirer toujours plus d’images de Kelly Vedovelli et les rendez-vous de Touche pas à mon poste ne suffissent pas toujours à assouvir cette envie.